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Utgått

USB-strømbank

DLP1010C/00

Slank og kraftig strømbank

Stor kapasitet på 10 000 mAh med sikkert Li-polymer-batteri. Nå har du en enkel løsning når telefonen går tom for batteri. USB-C med PD gir maksimal strøm til å lade den nyeste enheten.

Se alle fordeler

med PD-hurtiglading

Slank og kraftig strømbank

LED-indikatorlampe for strøm

Den diskré LED-lampen lyser svakt, slik at du enkelt kan se at enheten får strøm.

Fungerer overalt – glimrende når du ikke er i nærheten av en strømkilde

Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.

To USB-porter lader to enheter samtidig

To USB-porter lader to enheter samtidig

Tekniske spesifikasjoner

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