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Utgått
DLK3605L/00
Enkel og praktisk Selfie-stang
Produktet har et håndtak som kan skyves og trekkes inn, og det kan enkelt reduseres til et stativ og en fjernkontroll som kan skilles fra resten av produktet. Vinkelen kan justeres for å utvide synsfeltet.
Enkelt justerbar bryter gir 360-graders visningsvinkler
Festes sikkert og frigjør telefonen med bare ett trykk med fingeren
Pluggen er designet slik at den kan legges sammen når den ikke er i bruk, for å få større bærbarhet når du er i farten.
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