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Utgått

Selfie-stang

DLK3605L/00

Enkel og praktisk Selfie-stang

Produktet har et håndtak som kan skyves og trekkes inn, og det kan enkelt reduseres til et stativ og en fjernkontroll som kan skilles fra resten av produktet. Vinkelen kan justeres for å utvide synsfeltet.

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Kontroll med én knapp

Enkel og praktisk Selfie-stang

Enkelt justerbar bryter gir 360-graders visningsvinkler

Enkelt justerbar bryter gir 360-graders visningsvinkler

Festes sikkert og frigjør telefonen med bare ett trykk med fingeren

Festes sikkert og frigjør telefonen med bare ett trykk med fingeren

Sammenleggbar kontakt for optimal bærbarhet

Pluggen er designet slik at den kan legges sammen når den ikke er i bruk, for å få større bærbarhet når du er i farten.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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