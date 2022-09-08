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Utgått
DLK3425NB/00
Bilfeste med magnet
Kan tilpasses 360 grader med det justerbare retningsballfestet som trygt kan kobles til bilens ventil for klimaanlegget. Den magnetiske overflaten tilbyr en sikker montering for iPhone. (iPhone 12 eller 13 med magnetisk montering)
Luftventil
Magnetsuging
for iPhone-seriene 12 og 13
Denne monteringsenheten roterer 360 grader. Med det kan du plassere enheten vertikalt eller horisontalt for best og enkel tilgang i bilen.
Denne vesken har en avtagbar bunn som gjør det enkelt og raskt å sette enheten i dokkingstasjonen samtidig som den er beskyttet i vesken.
Denne monteringen holder iPhone i bilen og gjør at du kan snakke håndfritt med Bluetooth-hodesettet.
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