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Utgått

Telefonfeste

DLK3425NB/00

Bilfeste med magnet

Kan tilpasses 360 grader med det justerbare retningsballfestet som trygt kan kobles til bilens ventil for klimaanlegget. Den magnetiske overflaten tilbyr en sikker montering for iPhone. (iPhone 12 eller 13 med magnetisk montering)

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For AC-ventilen

Bilfeste med magnet

  • Luftventil

  • Magnetsuging

  • for iPhone-seriene 12 og 13

360-graders rotering for enkel tilgang

Denne monteringsenheten roterer 360 grader. Med det kan du plassere enheten vertikalt eller horisontalt for best og enkel tilgang i bilen.

Raskt og enkelt til dokkingstasjonen

Denne vesken har en avtagbar bunn som gjør det enkelt og raskt å sette enheten i dokkingstasjonen samtidig som den er beskyttet i vesken.

Snakk håndfritt med Bluetooth-hodesettet

Denne monteringen holder iPhone i bilen og gjør at du kan snakke håndfritt med Bluetooth-hodesettet.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.