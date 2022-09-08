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Utgått

Telefonfeste

DLK3423NB/00

Bilfeste med magnet

Gi 360 graders tilpasning av opplevelse med retningsballjusteringen Fest festet trygt til bilen med det medfølgende 3M-limet.

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Bilfeste med magnet

  • Magnetsuging

360-graders rotering for enkel tilgang

Denne monteringsenheten roterer 360 grader. Med det kan du plassere enheten vertikalt eller horisontalt for best og enkel tilgang i bilen.

Sikker bilmontering med en fleksibel nakke og roterende holder

Monter iPoden trygt i bilen i en fleksibel, roterende holder. Nakken er fleksibel for å gi best mulig plassering, mens den roterende holderen gjør det enkelt med horisontal, rask visning på iPod touch.

Raskt og enkelt til dokkingstasjonen

Denne vesken har en avtagbar bunn som gjør det enkelt og raskt å sette enheten i dokkingstasjonen samtidig som den er beskyttet i vesken.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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