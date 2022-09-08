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Utgått
DLK3423NB/00
Bilfeste med magnet
Gi 360 graders tilpasning av opplevelse med retningsballjusteringen Fest festet trygt til bilen med det medfølgende 3M-limet.
Magnetsuging
Denne monteringsenheten roterer 360 grader. Med det kan du plassere enheten vertikalt eller horisontalt for best og enkel tilgang i bilen.
Monter iPoden trygt i bilen i en fleksibel, roterende holder. Nakken er fleksibel for å gi best mulig plassering, mens den roterende holderen gjør det enkelt med horisontal, rask visning på iPod touch.
Denne vesken har en avtagbar bunn som gjør det enkelt og raskt å sette enheten i dokkingstasjonen samtidig som den er beskyttet i vesken.
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