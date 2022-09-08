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Utgått

USB-C-til-Lightning-kabel

DLC5206L/00

Førsteklasses flettet USB-C-til-Lightning-kabel

Du trenger denne USB-C-til-Lightning-kabelen for å få maksimal strøm fra den PD-aktiverte laderen for iPhone og iPad. Førsteklasses kabel med en lengde på seks fot for ekstra fleksibilitet.

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Førsteklasses flettet USB-C-til-Lightning-kabel

  • Synkroniser og lad

  • 2 meter / 6,5 fot

  • Svart flettet kabel

  • Strømforsyning

Ekstra lang kabel for enkel og hendig tilgang

Av og til er en lengre kabel akkurat det du trenger for bedre tilgang og ekstra anvendelighet

Spenningstestet over 10 000 ganger

Ladekabel spenningstestet over 10 000 ganger for krevende bruk

En god ekstrakabel som er praktisk å ha i bakhånd

Bær den med deg, oppbevar den ved skrivebordet eller erstatt den du har mistet, slik at du alltid kan koble til og lade når du trenger det.

Tekniske spesifikasjoner

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