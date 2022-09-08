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Utgått
DLC5206L/00
Førsteklasses flettet USB-C-til-Lightning-kabel
Du trenger denne USB-C-til-Lightning-kabelen for å få maksimal strøm fra den PD-aktiverte laderen for iPhone og iPad. Førsteklasses kabel med en lengde på seks fot for ekstra fleksibilitet.
Synkroniser og lad
2 meter / 6,5 fot
Svart flettet kabel
Strømforsyning
Av og til er en lengre kabel akkurat det du trenger for bedre tilgang og ekstra anvendelighet
Ladekabel spenningstestet over 10 000 ganger for krevende bruk
Bær den med deg, oppbevar den ved skrivebordet eller erstatt den du har mistet, slik at du alltid kan koble til og lade når du trenger det.
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