Dolby Digital EX og DTS ES for fullstendig 360° surround-lyd

Dolby Digital EX og DTS ES er 6.1-kanalformater, hvor den bakre surroundlydkanalen er diskre kodet inn i Dolby Digital- og DTS-bitstrømmen. Formatene gir forbedret romvirkning over surroundkanalene for fullstendig 360-graders lydplassering og surroundpanorering (for eksempel bevegelse av lyd i surroundkanalene fra en side til en annen).