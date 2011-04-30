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Utgått
DCM580/12
Lydtårn
Få bredere, omsluttende lyd med Philips-dokkingsystemet DCM580. Tårndesignen støtter iPhone/iPod, CD og USB-enheter. LivingSound-teknologi fordeler lyden jevnt i hele rommet for en perfekt lydopplevelse.
RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.
4.1 høyttalersystem med innebygd subwoofer.
Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
3.9
av 5
70
Anmeldelser
Holm
30/04/2011
Danmark
Kanon lyd og kvalitet ;-)
Købte dette anlæg da jeg søgte noget med tilslutning til iphone/ipod. Og er bestemt ikke blevet skuffet ;-) Den ka alt hva man kunne tænke sig.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM580 dockingstation til iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM580 dockingstation til iPod/iPhone
Gurra
25/07/2012
United Kingdom
Great product
Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM580 docking station for iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM580 docking station for iPod/iPhone
erictheb
25/10/2011
United Kingdom
Fab piece of kit!
Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM580 docking station for iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM580 docking station for iPod/iPhone