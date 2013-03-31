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Utgått

Philips Fideliolydanlegg med dokkingstasjon

DCM5090/10

4.3

| (68) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

Lydtårn

Få det beste ut av CDer og iPod/iPhone/iPad med bred, omsluttende og krystallklar lyd – takket være LivingSound og PureDigital. 3.1-dokkingsystemet DCM5090/10 fra Philips har en subwoofer, utgangseffekt på 200 W og en brukervennlig dokkingstasjon.

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Lidenskap for lyd

Lydtårn

  • Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

LivingSound for bredere, omsluttende stereolyd

LivingSound for bredere, omsluttende stereolyd

Philips' patentanmeldte LivingSound utvider lyden, slik at du kan nyte klangfull og mektig musikk på et stort område (og ikke bare på det mest ideelle lyttestedet i rommet). Ved å kombinere forskjellige lydprosesser gjenskaper LivingSound fyldigheten og de romlige detaljene ved lyden som ofte blir borte i et kompakt stereosystem. Resultatet er et ideelt lyttested – som er større enn forventet, og lyd som er utbredt og jevnt distribuert i rommet. Nå er ikke musikknytelsen lenger begrenset til det vanlige smale området. Nyt optimal stereolyd i et større område.

Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd

Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd

Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydytelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhonens digitale lydutgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.

Spill av og lad iPod/iPhone/iPad

Spill av og lad iPod/iPhone/iPad

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til Philips-systemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

68

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

31/03/2013

Danmark

Danmark

beskrivelsen passer perfekt

jeg er fuld ud tilfreds til mit køb af dokingstation dcm 5090,den kan jeg varmt anbefale til andre,og så er den ikke større end man kan have den med når man skal til parti og nyde den gode lyd.samt flot desing godt gået philips

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM5090 dockinglydsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM5090 dockinglydsystem

14/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent music system

Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM5090 docking sound system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM5090 docking sound system

14/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent music system

Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM5090 docking sound system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM5090 docking sound system

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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