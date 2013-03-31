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Utgått
Lydtårn
Få det beste ut av CDer og iPod/iPhone/iPad med bred, omsluttende og krystallklar lyd – takket være LivingSound og PureDigital. 3.1-dokkingsystemet DCM5090/10 fra Philips har en subwoofer, utgangseffekt på 200 W og en brukervennlig dokkingstasjon.
Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
Philips' patentanmeldte LivingSound utvider lyden, slik at du kan nyte klangfull og mektig musikk på et stort område (og ikke bare på det mest ideelle lyttestedet i rommet). Ved å kombinere forskjellige lydprosesser gjenskaper LivingSound fyldigheten og de romlige detaljene ved lyden som ofte blir borte i et kompakt stereosystem. Resultatet er et ideelt lyttested – som er større enn forventet, og lyd som er utbredt og jevnt distribuert i rommet. Nå er ikke musikknytelsen lenger begrenset til det vanlige smale området. Nyt optimal stereolyd i et større område.
Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydytelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhonens digitale lydutgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.
Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til Philips-systemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.
4.3
av 5
68
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
bjørnen
31/03/2013
Danmark
beskrivelsen passer perfekt
jeg er fuld ud tilfreds til mit køb af dokingstation dcm 5090,den kan jeg varmt anbefale til andre,og så er den ikke større end man kan have den med når man skal til parti og nyde den gode lyd.samt flot desing godt gået philips
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM5090 dockinglydsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM5090 dockinglydsystem
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM5090 docking sound system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM5090 docking sound system
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM5090 docking sound system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM5090 docking sound system