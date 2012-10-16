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Utgått

Mikromusikkanlegg

DCM3060/12

3.9

| (8) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet

Lydsystem som passer i hjemmet

Sett iPod/iPhone/iPad i dokkingstasjonen, eller koble til andre enheter via USB Direct, og nyt den dype bassen som wOOx-teknologien gir. Dette Philips DCM3060/12-mikromusikkanlegget gir utmerket lyd og har en smart uforming med mulighet for veggmontering.

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Lidenskap for lyd

Lydsystem som passer i hjemmet

  • Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

8

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

2

16/10/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles preiswertes Produkt

Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3060 Mini Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3060 Mini Stereoanlage

05/09/2012

España

España

Es lo que estaba buscando

Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3060 Microcadena

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3060 Microcadena

15/08/2012

Italia

Italia

eccellente

l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3060 Sistema musicale micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3060 Sistema musicale micro

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  • Tips om sunn livsstil.
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