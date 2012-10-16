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Utgått
Lydsystem som passer i hjemmet
Sett iPod/iPhone/iPad i dokkingstasjonen, eller koble til andre enheter via USB Direct, og nyt den dype bassen som wOOx-teknologien gir. Dette Philips DCM3060/12-mikromusikkanlegget gir utmerket lyd og har en smart uforming med mulighet for veggmontering.
Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
40 W
Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.
3.9
av 5
8
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3060 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3060 Mini Stereoanlage
perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3060 Microcadena
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3060 Microcadena
Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3060 Sistema musicale micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3060 Sistema musicale micro