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Utgått
Lidenskap for lyd
Spill og lad iPhone/iPod med det elegante mikromusikkanlegget fra Philips. Det er elegant, flatt og kan monteres på veggen, og det passer til alle typer hjemmedekor. Hør på musikk fra CDer, eller koble den bærbare spilleren til USB Direct- eller MP3-koblingen for allsidige musikkopplevelser.
dokking for iPhone/iPod
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.
Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.
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4.2
av 5
30
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Mini23
24/07/2011
United Kingdom
Great product
Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM292 Sleek micro sound system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM292 Sleek micro sound system
DGL30
19/04/2014
Deutschland
Top Sound -tolle Ausstattung
Diese Mini Stereoanlage besticht durch tollen Sound, schönes Design und gute Ausstattung. Idealer täglicher Begleiter im Haushalt mit einfacher Bedienung -einfach gut!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem
Mulder
12/05/2012
Deutschland
Preis / Leistungsverhältnis sehr gut
Einfache Bedienung. Viele Abspielmöglichkeiten Radio, CD, mp3, I-Pod, USB-Anschluss
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem