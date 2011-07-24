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Utgått

Elegant mikrolydanlegg

DCM292/12

4.2

| (30) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Spill og lad iPhone/iPod med det elegante mikromusikkanlegget fra Philips. Det er elegant, flatt og kan monteres på veggen, og det passer til alle typer hjemmedekor. Hør på musikk fra CDer, eller koble den bærbare spilleren til USB Direct- eller MP3-koblingen for allsidige musikkopplevelser.

Se alle fordeler

Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

  • dokking for iPhone/iPod

20 W RMS total utgangseffekt

20 W RMS total utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.

Valgfri veggmontering for fleksibel plassering

Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

30

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

24/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM292 Sleek micro sound system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM292 Sleek micro sound system

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top Sound -tolle Ausstattung

Diese Mini Stereoanlage besticht durch tollen Sound, schönes Design und gute Ausstattung. Idealer täglicher Begleiter im Haushalt mit einfacher Bedienung -einfach gut!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

12/05/2012

Deutschland

Deutschland

Preis / Leistungsverhältnis sehr gut

Einfache Bedienung. Viele Abspielmöglichkeiten Radio, CD, mp3, I-Pod, USB-Anschluss

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

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