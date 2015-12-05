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Utgått
DCM278/12
Lidenskap for lyd
Spill av iPhone-/iPod-musikken med førsteklasses lyd samtidig som du lader enheten i det elegante mikromusikkanlegget fra Philips. Den flate og kompakte designen kan også monteres på veggen for å fremheve enhver innredning. USB Direct gir flere avspillingsalternativer.
dokking for iPhone/iPod
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Dette Philips-musikksystemet har en total utgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
3.9
av 5
14
Anmeldelser
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM278 Élégante microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM278 Élégante microchaîne
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM278 Élégante microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM278 Élégante microchaîne
lukecerny
10/09/2013
Italia
OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO
Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM278 Micro Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM278 Micro Hi-Fi System