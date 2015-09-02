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Utgått

Mikromusikkanlegg

DCM2260/12

2.7

| (10) Anmeldelser

Lydsystem som passer i hjemmet

Spill av og lad alle iPod/iPhone/iPad med DualDock via Lightning-kontakten og 30-pinners-kontakten. Musikkanlegget høres fantastisk ut og har en ekstra bonus: Med 2-i-1 bordstativet for fleksibel plassering ser det flott ut i alle hjem.

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Lidenskap for lyd

Lydsystem som passer i hjemmet

  • DualDock for iPod/iPhone

  • Settes på skrivebord / festes på vegg

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20W maks.

DualDock for å lade og spille av Apple-enheter (Lightning og 30-pinners)

DualDock for å lade og spille av Apple-enheter (Lightning og 30-pinners)

Den nyskapende Philips DualDock med Lightning- og 30-pinners kontakt kan lade og spille av alle Apple-enheter. Den er laget både med tanke på et stilig utseende og enkel funksjonalitet, og du kan veksle mellom kontaktene på et blunk. Nyt favorittlåtene dine uansett hvilken Apple-enhet du vil bruke.

20 W RMS maksimal utgangseffekt

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.7

av 5

10

Anmeldelser

4

02/09/2015

Nederland

Nederland

Super fijn apparaat

Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM2260 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM2260 Micromuzieksysteem

16/04/2014

Italia

Italia

ottimo e super consigliato!

Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM2260 Sistema musicale micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM2260 Sistema musicale micro

24/08/2017

France

France

Vite déçu

Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...

Denne omtalen gjelder DCM2260 Microchaîne

Denne omtalen gjelder DCM2260 Microchaîne

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