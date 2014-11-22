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Utgått
DCM1170/12
Lyd som passer i hjemmet
Dette mikrolydanlegget fra Philips er kompatibelt med iPhone 5s Lightning-kontakt og har flott lyd samt en utmerket, stilig design. Len deg tilbake og slapp av, og nyt musikken på din måte med én enkel kontroll.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
20W maks.
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
2.3
av 5
4
Anmeldelser
Lokithor77
22/11/2014
France
Bravo !
Un produit épuré , simple d ' utilisation et avec un rapport qualité - prix vraiment correct . Le son est chaud , riche et puissant ( toute proportion gardée ) .Idéal pour une petite pièce ( chambre ou bureau ) . J 'adore !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM1170 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM1170 Microchaîne
Jackie27987678987
19/07/2016
France
Pas génial
La radio n'est pas RDS, c'est un peu une honte. Les MP3 à partir d'une clé USB, c'est la galère à mort à faire marcher. Bref, cette chaîne n'a pas d'utilité si vous n'avez pas d'Iphone 5. En plus, la plaque de support de l'iphone 5 ne se retire pas, si vous souhaitez l'enlever, il faudra la casser. Le lecteur CD mets un temps fou à reconnaitre un CD. On se croirait sur une mini chaine d'il y a 15 ans...
Denne omtalen gjelder DCM1170 Microchaîne
Denne omtalen gjelder DCM1170 Microchaîne
Monica1986
06/03/2018
España
Fatal con el Iphone
Funcionó correctamente durante los dos primeros años. Pasado este tiempo la función ipod dejó de funcionar y ni carga ni puedo escuchar la música del Ipone. La solución que me aporta Philips??? mandar el equipo a Málaga pagando portes y reparación y esperar a que no hayan pasado 5 años porque si ha pasado 5 años ya no van a tener recambios!!!!! Increible....
Denne omtalen gjelder DCM1170 Microcadena
Denne omtalen gjelder DCM1170 Microcadena