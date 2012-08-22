Fri frakt fra 1000 NOK
60 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
60 dagers angrerett
Utgått
Lyd som passer i hjemmet
Sett iPod/iPhone/iPad i dokkingstasjonen og nyt musikken, eller hør på klar DAB+-radio uten forstyrrelser med dette lydanlegget. wOOx-teknologi gir deg en enda bedre opplevelse med en dundrende og dyp bass, mens smarte veggmonteringsmuligheter tilfører litt stil til hjemmet.
Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
DAB+
40 W
Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til Philips-systemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.
Denne Philips-høyttaleren har en total utgangseffekt på 40 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
3.9
av 5
13
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
DrJames
22/08/2012
United Kingdom
Sleek and stylish design with better than expected performance.
I opted for the DCB3070 over the 2070 given the featured wOOx technology, 40 Watt RMS and the more stylish design & I couldn't be more pleased with my purchase. Standing proudly on its stand in my moderately sized kitchen (wall mounting available) it certainly looks the part and has drawn out positive comments from several visitors. The DAB/FM/CD/MP3-in/iPod dock all work perfectly with minimal effort or skill to get it all set up (took less than 5 mins and was fairly self explanatory). The sound is impressive for a micro-system of its size and the added wOOx system delivers deep bass even with the volume is turned up (though can be a bit 'barky' on MP3 tracks created with a lot of bass). Worth every penny. Would definately recommend.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB3070 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB3070 Micro music system
Mikeange
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB3070 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB3070 Micro music system
Kev365
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB3070 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB3070 Micro music system