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Utgått

Mikromusikkanlegg

DCB2270/10

2

| (7) Anmeldelser

Lydsystem som passer i hjemmet

Spill av og lad alle iPod/iPhone/iPad med DualDock via Lightning-kontakten og 30-pinners-kontakten, og hør på DAB+-radio. Musikkanlegget høres fantastisk ut og har en ekstra bonus: Med 2-i-1-bordstativet for fleksibel plassering ser det flott ut i alle hjem.

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Lidenskap for lyd

Lydsystem som passer i hjemmet

  • DualDock for iPod/iPhone

  • Settes på skrivebord / festes på vegg

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • 20W maks.

DualDock for å lade og spille av Apple-enheter (Lightning og 30-pinners)

DualDock for å lade og spille av Apple-enheter (Lightning og 30-pinners)

Den nyskapende Philips DualDock med Lightning- og 30-pinners kontakt kan lade og spille av alle Apple-enheter. Den er laget både med tanke på et stilig utseende og enkel funksjonalitet, og du kan veksle mellom kontaktene på et blunk. Nyt favorittlåtene dine uansett hvilken Apple-enhet du vil bruke.

20 W RMS maksimal utgangseffekt

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.0

av 5

7

Anmeldelser

5
4

25/04/2017

Deutschland

Deutschland

Schlechte Bedienung, schlechtes Display

Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.

Denne omtalen gjelder DCB2270 Mini Stereoanlage

Denne omtalen gjelder DCB2270 Mini Stereoanlage

20/08/2014

Suisse

Suisse

Weckradio ungeeignet

guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCB2270 Mini Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCB2270 Mini Stereoanlage

04/01/2015

Danmark

Danmark

Ikke brugbar til områder med lidt dårlig dækning

På nøjagtig samme måde som andre Philips produkter kan den ikke bruges til at modtage hverken DAB eller FM. I hvert fald ikke problemfrit. Vi har i årevis haft problemer med modtagelse hvor vi bor, og aldrig har nogen kunne hjælpe os dermed. Glade var vi da vi så fik en ny DAB modtager, for så burde problemerne være overstået. Det var det ikke. Dog var der ikke støj mere, nu var det bare udfald og "tom" lyd.

Denne omtalen gjelder DCB2270 Mikromusiksystem

Denne omtalen gjelder DCB2270 Mikromusiksystem

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