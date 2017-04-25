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Utgått
DCB2270/10
Lydsystem som passer i hjemmet
Spill av og lad alle iPod/iPhone/iPad med DualDock via Lightning-kontakten og 30-pinners-kontakten, og hør på DAB+-radio. Musikkanlegget høres fantastisk ut og har en ekstra bonus: Med 2-i-1-bordstativet for fleksibel plassering ser det flott ut i alle hjem.
DualDock for iPod/iPhone
Settes på skrivebord / festes på vegg
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
20W maks.
Den nyskapende Philips DualDock med Lightning- og 30-pinners kontakt kan lade og spille av alle Apple-enheter. Den er laget både med tanke på et stilig utseende og enkel funksjonalitet, og du kan veksle mellom kontaktene på et blunk. Nyt favorittlåtene dine uansett hvilken Apple-enhet du vil bruke.
MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.
2.0
av 5
7
Anmeldelser
Werni66
25/04/2017
Deutschland
Schlechte Bedienung, schlechtes Display
Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.
Denne omtalen gjelder DCB2270 Mini Stereoanlage
Denne omtalen gjelder DCB2270 Mini Stereoanlage
me100
20/08/2014
Suisse
Weckradio ungeeignet
guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB2270 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB2270 Mini Stereoanlage
EndnuEngangSkuffet
04/01/2015
Danmark
Ikke brugbar til områder med lidt dårlig dækning
På nøjagtig samme måde som andre Philips produkter kan den ikke bruges til at modtage hverken DAB eller FM. I hvert fald ikke problemfrit. Vi har i årevis haft problemer med modtagelse hvor vi bor, og aldrig har nogen kunne hjælpe os dermed. Glade var vi da vi så fik en ny DAB modtager, for så burde problemerne være overstået. Det var det ikke. Dog var der ikke støj mere, nu var det bare udfald og "tom" lyd.
Denne omtalen gjelder DCB2270 Mikromusiksystem
Denne omtalen gjelder DCB2270 Mikromusiksystem