Fri frakt fra 1000 NOK
60 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
60 dagers angrerett
Utgått
DCB2070/10
Lyd som passer i hjemmet
Sett iPod/iPhone/iPad i dokkingstasjonen og lytt til innholdet, eller slå på radioen og få krystallklar DAB+. Dette DCB2070/10-mikrolydanlegget fra Philips høres fantastisk ut og har en ekstra bonus – det ser flott ut i ethvert hjem.
Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
DAB+
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
3.3
av 5
17
Anmeldelser
cookieboy
02/12/2015
United Kingdom
Very good sound system for a small lounge etc.
the system is easy to use good reception with the dab radio. Plays mp3 discs fine and also docking system is good. Sound quality is very good and i am very pleased overall with it. Would recommend to other people if they asked about it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB2070 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB2070 Micro music system
Lazarus07
13/12/2011
United Kingdom
Fantastic little unit, very pleased
Ticked all the boxes for me, DAB+ radio, CD player and iPod dock. Sonically very good for its size. This unit is for use in the kitchen and has the advantage of mounting to the wall so great for keeping out the way of spillages! After looking at other manufacturers I couldn't find anything to rival this product within the £150.00 price range. In summary a punchy little unit with all the features you need for a product of this type. Highly reccomended!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB2070 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB2070 Micro music system
tsmeier
01/08/2013
Deutschland
Hervoragendes Design und Ausstattung
Ab SW 31 ist das Gerät zu Empfehlen. Klang sehr gut je nach Klangeinstellung POP Jazz Rock Flat usw.. DAB / FM sehr gut. MP3Link gut. CD sehr gut im Klang ruhiger CD Lauf. Können auch ältere Personen leicht bedienen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB2070 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB2070 Mini Stereoanlage