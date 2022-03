Plasser iPod touch i stående eller liggende retning

Akselerometeret i iPod touch endrer automatisk måten innholdet vises på. Hvis du roterer iPod touch fra stående til liggende eller omvendt, veksler visningen av innholdet på skjermen. Denne integrerte dokkingstasjonen for iPod på Philips-systemet er spesialdesignet for å passe til denne funksjonen – du kan endre visningsretningen for dokkingstasjonen, slik at du enkelt kan se på en webside, et bilde eller et videoklipp i riktig sideforhold på skjermen til iPod touch.