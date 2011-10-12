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Utgått
DC910/12
Nyt iPod-musikken høyt med flott lyd
Nyt videoene slik de skal nytes, ganske enkelt ved å rotere iPoden fra stående til liggende stilling på Philips DC910 underholdningssystem med dokkingstasjon. I tillegg gir de doble wOOx-høyttalerne musikken en dyp, kraftig bass – fra alle kilder.
Roterende dokking
USB- og SD-kortspor
wOOx-teknologien gir en overlegen basslyd ved å slippe gjennom og forsterke lavfrekvensbass, og gir en betydelig forbedret bass- og lydopplevelse.
Akselerometeret i iPod touch endrer automatisk måten innholdet vises på. Hvis du roterer iPod touch fra stående til liggende eller omvendt, veksler visningen av innholdet på skjermen. Denne integrerte dokkingstasjonen for iPod på Philips-systemet er spesialdesignet for å passe til denne funksjonen – du kan endre visningsretningen for dokkingstasjonen, slik at du enkelt kan se på en webside, et bilde eller et videoklipp i riktig sideforhold på skjermen til iPod touch.
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2.5
av 5
2
Anmeldelser
Monta
12/10/2011
Nederland
Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.
Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC910 entertainmentsysteem met dock
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC910 entertainmentsysteem met dock
Jemelal
18/12/2013
España
Mal funcionamiento
Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno
Denne omtalen gjelder DC910 sistema docking
Denne omtalen gjelder DC910 sistema docking