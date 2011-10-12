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Utgått

underholdningssystem med dokkingstasjon

DC910/12

2.5

| (2) Anmeldelser

Nyt iPod-musikken høyt med flott lyd

Nyt videoene slik de skal nytes, ganske enkelt ved å rotere iPoden fra stående til liggende stilling på Philips DC910 underholdningssystem med dokkingstasjon. I tillegg gir de doble wOOx-høyttalerne musikken en dyp, kraftig bass – fra alle kilder.

Se alle fordeler

med wOOx-høyttalere

Nyt iPod-musikken høyt med flott lyd

  • Roterende dokking

  • USB- og SD-kortspor

Doble wOOx-høyttalere for forbedret bassopplevelse

Doble wOOx-høyttalere for forbedret bassopplevelse

wOOx-teknologien gir en overlegen basslyd ved å slippe gjennom og forsterke lavfrekvensbass, og gir en betydelig forbedret bass- og lydopplevelse.

30 W RMS total utgangseffekt

30 W RMS total utgangseffekt

Plasser iPod touch i stående eller liggende retning

Plasser iPod touch i stående eller liggende retning

Akselerometeret i iPod touch endrer automatisk måten innholdet vises på. Hvis du roterer iPod touch fra stående til liggende eller omvendt, veksler visningen av innholdet på skjermen. Denne integrerte dokkingstasjonen for iPod på Philips-systemet er spesialdesignet for å passe til denne funksjonen – du kan endre visningsretningen for dokkingstasjonen, slik at du enkelt kan se på en webside, et bilde eller et videoklipp i riktig sideforhold på skjermen til iPod touch.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.5

av 5

2

Anmeldelser

5
3
2

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.

Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC910 entertainmentsysteem met dock

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC910 entertainmentsysteem met dock

18/12/2013

España

España

Mal funcionamiento

Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno

Denne omtalen gjelder DC910 sistema docking

Denne omtalen gjelder DC910 sistema docking

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