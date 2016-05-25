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Utgått
Våkne opp til god musikk
Våkne opp på en behagelig måte med musikk fra iPod/iPhone/iPad med Lightning-kontakten, eller bli oppdatert med nyhetene på radio. Krystallklar lyd gjør morgenen bedre, og kabinettet i aluminium tilfører litt stil til soverommet.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone/iPad
FM, dobbel alarm
10W, tids- og alarm-backup
Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
4.5
av 5
10
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
dadus1
25/05/2016
Deutschland
Tolles Gerät mit einem guten Sound
Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
dadus
16/03/2014
Deutschland
Tolles Gerät
Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Lodaste
26/12/2013
Deutschland
Einfach nur Klasse
Einfach mal schnell von Zimmer zu Zimmer gestellt. Macht ordentliche Musik und Radio auch Klasse
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod