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Utgått

dokkingstasjon for iPod/iPhone

DC295/12

4.5

| (10) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

Våkne opp til god musikk

Våkne opp på en behagelig måte med musikk fra iPod/iPhone/iPad med Lightning-kontakten, eller bli oppdatert med nyhetene på radio. Krystallklar lyd gjør morgenen bedre, og kabinettet i aluminium tilfører litt stil til soverommet.

Se alle fordeler

med denne iPod-/iPhone-/iPad-dokkingstasjonen

Våkne opp til god musikk

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone/iPad

  • FM, dobbel alarm

  • 10W, tids- og alarm-backup

Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

10

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

2
1

25/05/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit einem guten Sound

Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

16/03/2014

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

26/12/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Klasse

Einfach mal schnell von Zimmer zu Zimmer gestellt. Macht ordentliche Musik und Radio auch Klasse

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

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