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Utgått

dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

DC291/12

4.1

| (35) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

Våkne opp

Fyldig og klar lyd blir frigjort fra iPod/iPhone/iPad av denne stilige Philips DC291/12-dokkingstasjonen i aluminium. Spill av og lad enheten samtidig, eller bruk den som en vekkerklokke slik at du vekkes til favorittmusikken eller -radiostasjonen.

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Dokkingstasjon: spill av og lad

Våkne opp

  • Aluminium

Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

10 W RMS total utgangseffekt

10 W RMS total utgangseffekt

RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse

Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse

Aluminium er lett og tåler miljøer med høye temperaturer, de gir styrke og stivhet i tillegg til god korrosjonsmotstand.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

35

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

04/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

brilliant system

ordered this item, as i couldnt find an iPad dock that suited my taste.. and all i can say is, that im very happy i bought this, the unit is lovely to look at, nicely designed, with a beautiful sound to it, the delivery was superb and fast also.. i'll be sure to order directly from philips again in the near future :D

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

05/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

This is the first ipod dock i have bought and im so glad i did,the quality of the music is so rich and the bass is super impresive for a unit of this size,it is really simple to use and set up and well worth the money.A couple of friends that have seen it have gone out to purchase the same model the first and last ipod dock i think i will need to buy amazing

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Toller Ton!

Das Gerät hat einen außergewöhnlichen, guten Klang.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

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