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Utgått

dokkingsystem for iPod/iPhone

DC290/12

4

| (15) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet

Våkne opp

Våkne opp på en behagelig måte med flott musikk, eller bli oppdatert med nyhetene på radio med dokkingsystemet for iPhone/iPod fra Philips. Krystallklar lyd gjør morgenen bedre, og kabinettet i aluminium tilfører litt stil til soverommet.

Se alle fordeler

til flott musikk fra iPhone/iPod

Våkne opp

  • Aluminium

Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk eller radioen

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

15

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

2
1

18/10/2011

France

France

Excellent produit, très bon rendu musical.

Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

16/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft fantastische eigenschappen

Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

16/10/2011

France

France

ce produit possède de grandes qualités

Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

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