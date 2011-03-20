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Utgått

underholdningssystem med dokkingstasjon

DC190/12

3.8

| (13) Anmeldelser

Våkn opp til dine favorittmelodier

Våkn opp til iPod-musikken med Philips' underholdningssystem med dokkingstasjon DC190. Det stilige systemet har dobbel alarm og speiloverflate som også gjør at du kan starte dagen med musikk fra andre bærbare enheter via MP3-koblingen.

Se alle fordeler

fra iPod og radio

Våkn opp til dine favorittmelodier

3 W RMS total utgangseffekt

3 W RMS total utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 3 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

13

Anmeldelser

1

20/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Perfectly formed

This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC190 docking entertainment system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC190 docking entertainment system

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Fordeler

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Ulemper

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Denne omtalen gjelder DC190 sistema docking

Bruksdato 2026-09-01

Denne omtalen gjelder DC190 sistema docking

Bruksdato 2026-09-01

15/05/2012

España

España

práctico y elegante

Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC190 sistema docking

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC190 sistema docking

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