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Utgått
DC190/12
Våkn opp til dine favorittmelodier
Våkn opp til iPod-musikken med Philips' underholdningssystem med dokkingstasjon DC190. Det stilige systemet har dobbel alarm og speiloverflate som også gjør at du kan starte dagen med musikk fra andre bærbare enheter via MP3-koblingen.
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 3 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
3.8
av 5
13
Anmeldelser
Smiffy37
20/03/2011
United Kingdom
Perfectly formed
This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC190 docking entertainment system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC190 docking entertainment system
WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Fordeler
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Ulemper
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
Denne omtalen gjelder DC190 sistema docking
Bruksdato 2026-09-01
Denne omtalen gjelder DC190 sistema docking
Bruksdato 2026-09-01
Llorenç
15/05/2012
España
práctico y elegante
Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC190 sistema docking
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC190 sistema docking