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Utgått
CSS5530G/12
Omfavn stilen og få følelsen av zen
Omfavn den rene enkelheten til Philips Zenit-hjemmekinohøyttalere i moderne og autentiske materialer, som gir naturlig og balansert lyd. Smart kabelføring og trådløse bakre høyttalere sørger for en ryddig og enestående opplevelse.
5.1 trådløse bakre høyttalere og sub
Bluetooth® og NFC
HDMI 4K-2K
Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streame musikk.
4.0
av 5
4
Anmeldelser
blotgode
15/12/2017
Sverige
klockrent ljud och lätt att installera
köpte den "olyssnad" så en chansning på ljudet, men det gick hem, använder den framförallt till tv men också till ps4 och är supernöjd med ljudet, den var även lätt att installera och dessutom bland de snyggaste surroundsystemen på marknaden, plus för "trådlösa" bakhögtalare
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Denne omtalen gjelder CSS5530G zenit biohögtalare
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Greg35
17/01/2016
France
Super design et bon son mais...
pas de DTS. C'est vraiment dommage pour un système de cette gamme. Certes, le design et la simplicité d'utilisatino font du Zenit un produit très classe mais la déception est là quand le lecteur bluray envoie un son DTS ! La majorité des bluray proposé dans le commerce ne propose que le DTS en piste audio, impossible donc d'entendre quoi que ce soit si votre lecteur ne transcode pas le signal en PCM ou autre. J'espère vriament qu"une mise à jour de firmware est à l'ordre du jour pour que Philips et son Zenit puissent proposé le DTS sur ce système
Denne omtalen gjelder CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit
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FabriceZ
14/10/2015
France
Bekreftet kjøper
Un excellent compromis entre puissance et design
J'ai longtemps attendu ce produit et je n'ai pas été déçu. Cherchant une solution élégante et performante pour profiter de ma nouvelle télé, ce home cinéma a été le choix idéal. L 'installation et la configuration sont assez simple surtout avec l'HDMI ARC facilitant la chose. Les performances après 4 semaines d'utilisations me satisfont totalement. La spatialisation est très harmonieuse avec du Dolby 5.1. Les réglages du volume de chaque enceinte tout comme le delay se font facilement. La télécommande est pratique et discrète. Pour la musique le son que fournit les enceintes est excellent et très juste quel que soit le genre. Alors pourquoi 4 étoiles au lieu de 5 étoiles? Parce que ce home cinéma ne décode pas le DTS et ca c'est vraiment vraiment dommage pour un système 5.1 actuel.. Peut être une mise à jour à venir amènera t' elle cette fonction?
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