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Utgått
Omfavn stilen og få følelsen av zen
Omfavn den rene enkelheten til Philips Zenit-hjemmekinohøyttalere i moderne og autentiske materialer, som gir naturlig og balansert lyd. Smart kabelføring og trådløse bakre høyttalere sørger for en ryddig og enestående opplevelse.
5.1 trådløse bakre høyttalere og sub
Bluetooth® og NFC
HDMI 4K-2K
En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.
Oppsettet mellomtonehøyttaler-diskant-mellomtonehøyttaler (MTM) i alle hoved- og satellitthøyttalerne sørger for høy lyd med ekte gjengivelse, uansett lytterposisjon. Du får alltid krystallklar lyd uten forvrengninger uansett hvor du sitter.
4.2
av 5
15
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
FipsDerManager
12/12/2017
Deutschland
Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(
Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
MONTY52
10/05/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Qualität und Preis-/Leistung stimmen!
Stimmiges Soundsystem zum ansprechenden Preis! Leistung völlig ausreichend, der Klang kann ebenso wie die gebotenen Funktionen überzeugen! Bin mit der Anlage sehr zufrieden und kann sie rundum empfehlen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
Reiner59
27/11/2015
Deutschland
Genial einfach , Sattes Klangerlebnis
Der Aufbau ist super einfach und die anschliessende Kopplung der Rearlautsprecher und Subwoofer läuft automatisch. Die Anlage kann je nach Raumgröße individuell eingestellt werden. Der Sound ist satt , durchdringend und voluminös . Den Bass kann jeder nach seinem Geschmack einstellen . Auch die Höhen lassen sich nachjustieren. Kein Kabelsalat mehr , Philips hat mal wieder an alles gedacht. Wie immer. Dank HDMI , ARC wieder Kabel gespart und 4K Übertragung wurde auch an die Zukunft gedacht. Über den Kaufpreis muss nicht's gesagt werden. Alles in allem ein gut durchdachtes Konzept.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher