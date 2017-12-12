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Utgått

Zenit-hjemmekinohøyttalere

CSS5530B/12

4.2

| (15) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet

Omfavn stilen og få følelsen av zen

Omfavn den rene enkelheten til Philips Zenit-hjemmekinohøyttalere i moderne og autentiske materialer, som gir naturlig og balansert lyd. Smart kabelføring og trådløse bakre høyttalere sørger for en ryddig og enestående opplevelse.

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Uten ledninger og rot

Omfavn stilen og få følelsen av zen

  • 5.1 trådløse bakre høyttalere og sub

  • Bluetooth® og NFC

  • HDMI 4K-2K

Trådløse bakre høyttalerne og subwoofer for problemfri installering

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

MTM-høyttalere sørger for høy lyd med ekte gjengivelse

Oppsettet mellomtonehøyttaler-diskant-mellomtonehøyttaler (MTM) i alle hoved- og satellitthøyttalerne sørger for høy lyd med ekte gjengivelse, uansett lytterposisjon. Du får alltid krystallklar lyd uten forvrengninger uansett hvor du sitter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

15

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

12/12/2017

Deutschland

Deutschland

Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(

Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

10/05/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Qualität und Preis-/Leistung stimmen!

Stimmiges Soundsystem zum ansprechenden Preis! Leistung völlig ausreichend, der Klang kann ebenso wie die gebotenen Funktionen überzeugen! Bin mit der Anlage sehr zufrieden und kann sie rundum empfehlen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

27/11/2015

Deutschland

Deutschland

Genial einfach , Sattes Klangerlebnis

Der Aufbau ist super einfach und die anschliessende Kopplung der Rearlautsprecher und Subwoofer läuft automatisch. Die Anlage kann je nach Raumgröße individuell eingestellt werden. Der Sound ist satt , durchdringend und voluminös . Den Bass kann jeder nach seinem Geschmack einstellen . Auch die Höhen lassen sich nachjustieren. Kein Kabelsalat mehr , Philips hat mal wieder an alles gedacht. Wie immer. Dank HDMI , ARC wieder Kabel gespart und 4K Übertragung wurde auch an die Zukunft gedacht. Über den Kaufpreis muss nicht's gesagt werden. Alles in allem ein gut durchdachtes Konzept.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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