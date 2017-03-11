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Utgått
CSS5235Y/12
La deg omslutte av enestående surroundlyd når du vil. Bare ta av de trådløse surroundhøyttalerne fra den venstre og høyre hovedhøyttaleren, og plasser dem bak i rommet for å få en flerkanals surroundlydopplevelse når du spiller spill eller ser på film. Når du er ferdig, setter du høyttalerne tilbake for å bruke dem til musikk og TV-programmer. Det er ingen nettverksforstyrrelser når du bruker patentert trådløs lydteknologi med surroundhøyttalere som opererer på en unik frekvens. Resultatet er et fullstendig trådløst surroundsystem med tapsfri lydkvalitet for både musikk og filmer.
Med Philips' Crystal Clear Sound kan du nå skille ut og sette pris på hver lille lyddetalj, slik det er meningen de skal høres, og slik artisten eller regissøren ville at du skulle høre dem. Crystal Clear Sound gjengir lydkilden – enten det er en actionfilm, en musikal eller en liveforestilling – ærlig, presist og uten forvrenginger. Philips' hjemmekinoanlegg med Crystal Clear Sound holder lydbehandlingen på et minimum, slik at renheten i det originale lydinnholdet bevares. Resultatet er en riktigere lyd.
2.9
av 5
11
Anmeldelser
Mcsm
11/03/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Preis
Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Rinze
29/09/2019
Nederland
Bekreftet kjøper
Zeer flexibele Philips geluidsboxen!
Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!
Fordeler
Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave
Ulemper
Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Bruksdato 2018-08-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Bruksdato 2018-08-29
ls65
25/03/2017
France
Bekreftet kjøper
Très bon produit
Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma