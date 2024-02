Stilig høyttalergrill som beskytter mot skader

Høyttalergrillen er utformet for å gi bilene et luksuriøst utseende. Den består av to deler – et avtakbart metallnett og en plastring – og når den monteres over høyttaleren, dekker den diskanthøyttaleren og høyttalermembranen fullstendig. Den er hard og holdbar og beskytter høyttaleren fra tilfeldige spark og nysgjerrige fingre som kan være skadelig for lydytelsen.