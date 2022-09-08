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Utgått
CSP6911/00
Ditt mobile musikkanlegg
Føl musikken med Philips-bilstereohøyttalerne CSP6911. Disse 3-veishøyttalerne på 16 x 24 cm har en effekt på 300 W og en oval polypropylenmembran med en myk PEI-domediskanthøyttaler, slik at du kan glede deg over gode musikkdetaljer og dyp bass.
6 x 9"
Treveis
300 W topp
PEI (Polyetherimide) er et ideelt materiale for domediskanthøyttalere siden det tåler høye temperaturer, og på grunn av den lette vekten og den høye slitestyrken. Inne i diskanthøyttaleren produserer den lille membranen (domeåpningen) toner med høy frekvens. Disse PEI-domene kan fange inn selv de høyeste musikalske tonene for å skape omsluttende musikk med varm diskant. Høyttalerformen sprer også lyden slik at du kan høre de høye tonene fra alle setene i bilen.
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