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Utgått

Koaksial bilhøyttaler

CSP6911/00

Ditt mobile musikkanlegg

Føl musikken med Philips-bilstereohøyttalerne CSP6911. Disse 3-veishøyttalerne på 16 x 24 cm har en effekt på 300 W og en oval polypropylenmembran med en myk PEI-domediskanthøyttaler, slik at du kan glede deg over gode musikkdetaljer og dyp bass.

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med 3-veis stereo for god lyd

Ditt mobile musikkanlegg

  • 6 x 9"

  • Treveis

  • 300 W topp

Effektkapasitet på 50 W RMS

Oval polypropylenmembran for en dypere bass

Oval polypropylenmembran for en dypere bass

Myk PEI-domediskanthøyttaler for varme og strukturerte toner

Myk PEI-domediskanthøyttaler for varme og strukturerte toner

PEI (Polyetherimide) er et ideelt materiale for domediskanthøyttalere siden det tåler høye temperaturer, og på grunn av den lette vekten og den høye slitestyrken. Inne i diskanthøyttaleren produserer den lille membranen (domeåpningen) toner med høy frekvens. Disse PEI-domene kan fange inn selv de høyeste musikalske tonene for å skape omsluttende musikk med varm diskant. Høyttalerformen sprer også lyden slik at du kan høre de høye tonene fra alle setene i bilen.

Tekniske spesifikasjoner

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