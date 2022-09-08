Myk PEI-domediskanthøyttaler for varme og strukturerte toner

PEI (Polyetherimide) er et ideelt materiale for domediskanthøyttalere siden det tåler høye temperaturer, og på grunn av den lette vekten og den høye slitestyrken. Inne i diskanthøyttaleren produserer den lille membranen (domeåpningen) toner med høy frekvens. Disse PEI-domene kan fange inn selv de høyeste musikalske tonene for å skape omsluttende musikk med varm diskant. Høyttalerformen sprer også lyden slik at du kan høre de høye tonene fra alle setene i bilen.