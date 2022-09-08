Lett polypropylenmembran for klar lydgjengivelse

Inne i høyttaleren er en membran plassert på toppen av en talespole for å produsere en signalbølgeform når et signal mottas. Den omformer signalbølgen til en lydbølge. Polypropylen er en av de letteste plasttypene som noensinne er skapt, og passer perfekt til høyttalermembraner fordi det tåler høye temperaturer og på grunn av vekten, styrken og stivheten. Denne polypropylenmembranen gir musikk av høy kvalitet ved å reagere på selv de minste lydsignalene for å skape klar og levende lyd.