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Utgått

Koaksial bilhøyttaler

CSP515/00

Ditt mobile musikkanlegg

Føl musikken med Philips-bilstereohøyttalerne CSP515. Disse toveishøyttalerne på 13 cm har en effekt på 180 W og en lett polypropylenmembran med en myk PEI-domediskanthøyttaler, slik at du kan glede deg over gode musikkdetaljer med klar lyd.

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med toveis stereo for levende lyd

Ditt mobile musikkanlegg

  • 12,7 cm (5")

  • Toveis

  • 180 W topp

Effektkapasitet på 35 W RMS

Lett polypropylenmembran for klar lydgjengivelse

Lett polypropylenmembran for klar lydgjengivelse

Inne i høyttaleren er en membran plassert på toppen av en talespole for å produsere en signalbølgeform når et signal mottas. Den omformer signalbølgen til en lydbølge. Polypropylen er en av de letteste plasttypene som noensinne er skapt, og passer perfekt til høyttalermembraner fordi det tåler høye temperaturer og på grunn av vekten, styrken og stivheten. Denne polypropylenmembranen gir musikk av høy kvalitet ved å reagere på selv de minste lydsignalene for å skape klar og levende lyd.

Følsom tøysurround for maksimale lyddetaljer

Følsom tøysurround for maksimale lyddetaljer

Et svært følsomt tøystykke kobler woofermembranen til høyttalerrammen for å skape et surroundsuspensjonssystem. Når et lydsignal kommer til membranen inne i wooferen, tar tøysurrounddelen membranen tilbake til opprinnelig posisjon for å være klar til å motta et annet lydsignal. Ved å gjøre dette kan wooferen fange inn hvert signal med minst mulig forstyrrelse, noe som gir deg en klar og jevn lyd uansett hvor høyt eller lavt musikken spilles.

Tekniske spesifikasjoner

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