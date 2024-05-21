Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Nytt rengjøringstilbehør til sylinderen Nytt rengjøringstilbehør til sylinderen Nytt rengjøringstilbehør til sylinderen

      StyleCare Prestige Rengjøringstilbehør

      CP1879

      Nytt rengjøringstilbehør til sylinderen

      Rengjøringstilbehøret til sylinderen til Philips AutoCurler holder krølltangen fri for løse hårstrå, støv og vanlig rusk.

      Se alle fordeler

      Lignende produkter

      Se alle Tilbehør til hårpleie

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Kompatible produkter

      Hvor finner jeg modellnummeret?
      Finn produktnummeret mitt
      Hvor finner jeg produktnummeret?
      Produkter funnet for Ingen produkter funnet for

      Nytt rengjøringstilbehør til sylinderen

      Se nedenfor for kompatibilitet

      • StyleCare Prestige
      • Automatisk krølltang
      • Svart

      Enkelt å fornye produktet med originale deler fra Philips

      Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Del som kan byttes

        Passer til produkter innen hårpleie
        BHB876/00
      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.