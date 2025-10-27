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Utgått
Lager perfekte krøller hver gang
Både små og store krøller
Keramisk keratin beskytter håret
Smarte krøllelameller
Nyt en ultimate friseringsopplevelse med det smarte krøllesystemet. Det nyskapende systemet er en super pakke med mange oppgraderte funksjoner. Flotte, langvarige krøller lages ved å trykke på en knapp, med to smarte krøllelameller som roterer automatisk. De krøller hvert eneste hårstrå som en profesjonell stylist, samtidig som de tar varet på håret. Den smarte krølleboostteknologien gjør at den automatiske krølltangen skaper varige resultater ved en mer forsiktig temperaturinnstilling. Enheten har en lengre sylinder, et enkelt vertikalt grep og en åpen design som følger hårets naturlige flyt, slik at du enkelt kan frisere det perfekt.
Vår automatiske krølltang har 113 % større krølleoverflate, så du kan nå frisere dobbelt så mye hår på én gang. Perfekte krøller ble akkurat enkelt og raskt.
Den automatiske krølltangen holdes i en naturlig vertikal stilling med et avslappet grep, noe som gjør det enkelt å lage perfekte, konsekvente krøller rundt hele hodet. Betjeningsknappene er plassert der grepet ditt er, slik at du intuitivt kan nå dem. Den buede, feminine formen på krøllekammeret gjør det behagelig å krølle enda nærmere hodebunnen.
4.5
av 5
399
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Enose
27/10/2025
Sverige
Älskar den
Har haft den i flera år och älskar den. Har den med mig vart jag än åker . Fina och snabba lockar som håller flera dagar. Fantastisk 👍 bra . Jag har rekommenderat hela familjen och bekanta,
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång
Iarheiress
27/12/2022
Sverige
Bekreftet kjøper
Highly Recommended
Inlove this hair curler, it last very long and u can style your hair different ways it is really perfect. I really recommended this product.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler
Anna88
03/12/2019
Sverige
Fantastisk produkt!
En helt magiskt bra locktång som ger vackra lockar på ett enkelt och väldigt smidigt sätt! Nu är det slut på brända fingrar och trassel med hår på bakhuvud. Vackra lockar som håller i flera dagar. Jag rekommenderar denna locktång varmt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång
kontra Philips HPS940