ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse
  • Perfekte krøller uten anstrengelse

Utgått

StyleCare PrestigeAutomatisk krølltang

BHB876/00

4.5
| (399) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Perfekte krøller uten anstrengelse
Philips StyleCare Auto Curler er en automatisk krølltang som lager den perfekte krølle hver gang. Den har en innovativ, smart krøllfunksjon som automatisk ruller opp hver hårlokk på den oppvarmede kolben. Dette gjør at krøllene blir like perfekte hver gang. Med Philips AutoCurler blir det enkelt å skape litt glamour i hverdagen! Denne modellen kan krølle større hårlokker på én gang - dobbelt så mye hår per gang* som den foregående modellen.
Se alle fordeler
Kompatible produkter
StyleCare Prestige

StyleCare Prestige
Overhalt automatisk krølltang

BHB876/00R1

Tar mer hår i hver krølle enn tidligere*

Perfekte krøller uten anstrengelse

  • Lager perfekte krøller hver gang

  • Både små og store krøller

  • Keramisk keratin beskytter håret

  • Smarte krøllelameller

Smart krøllesystem for en ultimat friseringsopplevelse

Smart krøllesystem for en ultimat friseringsopplevelse

Nyt en ultimate friseringsopplevelse med det smarte krøllesystemet. Det nyskapende systemet er en super pakke med mange oppgraderte funksjoner. Flotte, langvarige krøller lages ved å trykke på en knapp, med to smarte krøllelameller som roterer automatisk. De krøller hvert eneste hårstrå som en profesjonell stylist, samtidig som de tar varet på håret. Den smarte krølleboostteknologien gjør at den automatiske krølltangen skaper varige resultater ved en mer forsiktig temperaturinnstilling. Enheten har en lengre sylinder, et enkelt vertikalt grep og en åpen design som følger hårets naturlige flyt, slik at du enkelt kan frisere det perfekt.

Lengre sylinder som friserer dobbelt så mye hår på én gang

Lengre sylinder som friserer dobbelt så mye hår på én gang

Vår automatiske krølltang har 113 % større krølleoverflate, så du kan nå frisere dobbelt så mye hår på én gang. Perfekte krøller ble akkurat enkelt og raskt.

Vertikalt grep for enkel bruk

Den automatiske krølltangen holdes i en naturlig vertikal stilling med et avslappet grep, noe som gjør det enkelt å lage perfekte, konsekvente krøller rundt hele hodet. Betjeningsknappene er plassert der grepet ditt er, slik at du intuitivt kan nå dem. Den buede, feminine formen på krøllekammeret gjør det behagelig å krølle enda nærmere hodebunnen.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

399

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

27/10/2025

Sverige

Sverige

Älskar den

Har haft den i flera år och älskar den. Har den med mig vart jag än åker . Fina och snabba lockar som håller flera dagar. Fantastisk 👍 bra . Jag har rekommenderat hela familjen och bekanta,

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång

27/12/2022

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Highly Recommended

Inlove this hair curler, it last very long and u can style your hair different ways it is really perfect. I really recommended this product.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler

03/12/2019

Sverige

Sverige

Fantastisk produkt!

En helt magiskt bra locktång som ger vackra lockar på ett enkelt och väldigt smidigt sätt! Nu är det slut på brända fingrar och trassel med hår på bakhuvud. Vackra lockar som håller i flera dagar. Jag rekommenderar denna locktång varmt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. kontra Philips HPS940