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Utgått

HD-videokamera

CAM102BL/00

3.4

| (16) Anmeldelser

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

ESee-videokameraet CAM102 gir deg krystallklare bilder – med opptak i Full HD. Ta opp videoer ved å trykke på en knapp, og del dem umiddelbart på TV eller over Internett. Kobles enkelt til enheter med integrert USB-kontakt.

Se alle fordeler

Gjenopplev øyeblikkene i HD

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

Med ekstra lang batterilevetid kan du ta opp mer

Filmredigeringsprogramvare for tilpasning av videoer

microSD-kortsporet gir deg opptil 32 GB med 16-timers HD-video

microSD-kortsporet gir deg opptil 32 GB med 16-timers HD-video

Nå kan du ta opp så mye du vil med Philips-videokameraets microSD-kortspor. microSD-kortene er små, men har stor lagringskapasitet og lagrer alle videoene og bildene dine på en trygg måte. Fordi det er så lite, er det ikke noe problem å pakke med seg et par ekstra. Kortsporet i videokameraet tar alle universelle microSD-kort, slik at du kan utvide minnet opptil 32 GB, noe som gir 16 timer HD-video. Det er bare å klikke i vei.

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Anmeldelser

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3.4

av 5

16

Anmeldelser

1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102BL Videocámara de alta definición

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102BL Videocámara de alta definición

09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102BL HD-camcorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102BL HD-camcorder

28/06/2013

Nederland

Nederland

Dit product is direct klaar voor gebruik.

Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102BL HD-camcorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102BL HD-camcorder

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