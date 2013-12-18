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Utgått
CAM102BL/00
Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte
ESee-videokameraet CAM102 gir deg krystallklare bilder – med opptak i Full HD. Ta opp videoer ved å trykke på en knapp, og del dem umiddelbart på TV eller over Internett. Kobles enkelt til enheter med integrert USB-kontakt.
Nå kan du ta opp så mye du vil med Philips-videokameraets microSD-kortspor. microSD-kortene er små, men har stor lagringskapasitet og lagrer alle videoene og bildene dine på en trygg måte. Fordi det er så lite, er det ikke noe problem å pakke med seg et par ekstra. Kortsporet i videokameraet tar alle universelle microSD-kort, slik at du kan utvide minnet opptil 32 GB, noe som gir 16 timer HD-video. Det er bare å klikke i vei.
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3.4
av 5
16
Anmeldelser
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BL Videocámara de alta definición
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BL Videocámara de alta definición
zappie35
09/10/2011
Nederland
een fijn apparaat
ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BL HD-camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BL HD-camcorder
jan149
28/06/2013
Nederland
Dit product is direct klaar voor gebruik.
Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BL HD-camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BL HD-camcorder