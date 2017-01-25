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Utgått

Mikromusikkanlegg

BTM5120B/12

3.5

| (2) Anmeldelser

Slapp av med glimrende musikk

Mikromusikkanlegget fra Philips støtter Bluetooth®-streaming for flere enheter, MP3-avspilling via USB Direct og lydinngang for andre systemer. Kraftige høyttalere med avanserte bassrør gir det lille ekstra til hjemmeunderholdningen.

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Slapp av med glimrende musikk

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • med MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Du kan strømme musikk via Bluetooth®-paring med flere enheter

Du kan strømme musikk via Bluetooth®-paring med flere enheter

Trådløs Bluetooth®-lydoverføring blir stadig mer vanlig når det gjelder musikkanlegg, men de fleste Bluetooth®-kompatible musikkanlegg tillater bare at én enhet kobles til om gangen. Paring med flere enheter lar deg pare opptil tre enheter og bytte mellom dem enkelt og øyeblikkelig.

Bassreflekshøyttalere gir en dyp og kraftig bass

I kabinettet blir det fra høyttalerelementets bakside generert en luftstrøm som føres ut gjennom akustisk justerte kanaler, og som gir en kraftigere og mer realistisk bassgjengivelse.

USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.5

av 5

2

Anmeldelser

5
2
1

25/01/2017

Österreich

Österreich

Bekreftet kjøper

Ein brauchbares Gerät

Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM5120B Mini Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM5120B Mini Stereoanlage

06/09/2016

France

France

beau design

beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?

Denne omtalen gjelder BTM5120B Microchaîne

Denne omtalen gjelder BTM5120B Microchaîne

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