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Utgått
BTM5120B/12
Slapp av med glimrende musikk
Mikromusikkanlegget fra Philips støtter Bluetooth®-streaming for flere enheter, MP3-avspilling via USB Direct og lydinngang for andre systemer. Kraftige høyttalere med avanserte bassrør gir det lille ekstra til hjemmeunderholdningen.
100 W
Bluetooth®
med MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Trådløs Bluetooth®-lydoverføring blir stadig mer vanlig når det gjelder musikkanlegg, men de fleste Bluetooth®-kompatible musikkanlegg tillater bare at én enhet kobles til om gangen. Paring med flere enheter lar deg pare opptil tre enheter og bytte mellom dem enkelt og øyeblikkelig.
I kabinettet blir det fra høyttalerelementets bakside generert en luftstrøm som føres ut gjennom akustisk justerte kanaler, og som gir en kraftigere og mer realistisk bassgjengivelse.
Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.
3.5
av 5
2
Anmeldelser
Plattein
25/01/2017
Österreich
Bekreftet kjøper
Ein brauchbares Gerät
Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM5120B Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM5120B Mini Stereoanlage
Fanch56780
06/09/2016
France
beau design
beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?
Denne omtalen gjelder BTM5120B Microchaîne
Denne omtalen gjelder BTM5120B Microchaîne