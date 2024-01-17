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  • Slapp av med fin musikk

Utgått

Mikromusikkanlegg

BTM2310/12

3.9
| (29) Anmeldelser
Slapp av med fin musikk
Lytt til sanger fra smarttelefonen, stream musikkbiblioteket via Bluetooth, og spill av MP3-CD-er på dette kompakte musikksystemet i én del fra Philips. Lade smartenhetene dine, fra smarttelefoner til nettbrett, med den innebygde USB-ladeporten.
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Lidenskap for lyd

Slapp av med fin musikk

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port for lading

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

15 W maksimal utgangseffekt

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

29

Anmeldelser

2

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Does what it does

its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.

Denne omtalen gjelder BTM2310 Micro music system

Denne omtalen gjelder BTM2310 Micro music system

24/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

This is my favourite stereo I have ever had

I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing

Fordeler

Wide variety of modes

Ulemper

Volume too quiet

Denne omtalen gjelder BTM2310 Micro music system

Denne omtalen gjelder BTM2310 Micro music system

22/07/2020

Deutschland

Deutschland

Gute HiFi-Anlage, Preis Leistung: TOP

Der Bass der Lautsprecher ist sehr gut, und das UKW-Radio hat einen guten Empfang. Leider hat das Gerät keinen Audio-Ausgang (AUX bzw. Buchse) um andere Lautsprecher anzuschließen, jedoch sind die mitgelieferten ,,Speaker" klanglich ausgezeichnet.

Fordeler

Guter Bass, integriert sich gut, UKW Empfang ist gut, CD Wiedergabe problemlos

Ulemper

(Kein Audio-Ausgang)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2310 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2310 Mini-Stereoanlage

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