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Utgått
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port for lading
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.
3.9
av 5
29
Anmeldelser
niceguy123
17/01/2024
United Kingdom
Does what it does
its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.
Denne omtalen gjelder BTM2310 Micro music system
Denne omtalen gjelder BTM2310 Micro music system
Xenomorph165
24/02/2021
United Kingdom
This is my favourite stereo I have ever had
I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing
Fordeler
Wide variety of modes
Ulemper
Volume too quiet
Denne omtalen gjelder BTM2310 Micro music system
Denne omtalen gjelder BTM2310 Micro music system
koelnerfc_07
22/07/2020
Deutschland
Gute HiFi-Anlage, Preis Leistung: TOP
Der Bass der Lautsprecher ist sehr gut, und das UKW-Radio hat einen guten Empfang. Leider hat das Gerät keinen Audio-Ausgang (AUX bzw. Buchse) um andere Lautsprecher anzuschließen, jedoch sind die mitgelieferten ,,Speaker" klanglich ausgezeichnet.
Fordeler
Guter Bass, integriert sich gut, UKW Empfang ist gut, CD Wiedergabe problemlos
Ulemper
(Kein Audio-Ausgang)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2310 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2310 Mini-Stereoanlage