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Utgått
Få kraftfull musikk
Lytt til den digitale musikken fra smarttelefonen via Bluetooth, eller spill av fra MP3-CD-er og CD-R/RW på dette mikroanlegget fra Philips. Bassreflekshøyttalere og en maksimal utgangseffekt på 30 W sørger for kraftig bass og lyd som fyller hele rommet.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
Når smartenheten har blitt koblet til én gang, kan Philips-musikkanlegget bli vekket fra standbymodus av smartenhetens Bluetooth-funksjon. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden, noe som gjør det raskt og enkelt å streame musikk, når som helst.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
LEbon
03/05/2019
Nederland
Waar voor je geld
Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM1560 Micromuzieksysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM1560 Micromuzieksysteem