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Utgått

Mikromusikkanlegg

BTM1560/12

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Få kraftfull musikk

Lytt til den digitale musikken fra smarttelefonen via Bluetooth, eller spill av fra MP3-CD-er og CD-R/RW på dette mikroanlegget fra Philips. Bassreflekshøyttalere og en maksimal utgangseffekt på 30 W sørger for kraftig bass og lyd som fyller hele rommet.

Se alle fordeler

Få kraftfull musikk

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

30 W RMS maksimal utgangseffekt

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Bluetooth-standbymodus er alltid på for å gi enkel tilkobling

Bluetooth-standbymodus er alltid på for å gi enkel tilkobling

Når smartenheten har blitt koblet til én gang, kan Philips-musikkanlegget bli vekket fra standbymodus av smartenhetens Bluetooth-funksjon. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden, noe som gjør det raskt og enkelt å streame musikk, når som helst.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

03/05/2019

Nederland

Nederland

Waar voor je geld

Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM1560 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM1560 Micromuzieksysteem

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