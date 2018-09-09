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Utgått

Mikromusikkanlegg

BTB2670/12

4.5

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Hi-fi-stereolyd som passer i hjemmet ditt

Lytt til sangene fra smarttelefonen, stream musikkbiblioteket via Bluetooth og spill av MP3-CD-er på dette kompakte musikksystemet i én del fra Philips. Musikksystemet har også DAB+- og FM-funksjonalitet slik at du også kan lytte til radioprogrammene du liker best.

Se alle fordeler

Hi-fi-stereolyd som passer i hjemmet ditt

  • Bluetooth

  • med MULTIPAIR

  • DAB+

Bluetooth-standbymodus er alltid på for å gi enkel tilkobling

Bluetooth-standbymodus er alltid på for å gi enkel tilkobling

Når smartenheten har blitt koblet til én gang, kan Philips-musikkanlegget bli vekket fra standbymodus av smartenhetens Bluetooth-funksjon. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden, noe som gjør det raskt og enkelt å streame musikk, når som helst.

Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

Kompakt design som passer alle steder og til alle livsstiler. Det kompakte apparatet har en stilig design og en størrelse som passer i alle rom.

Rask og effektiv USB-lading for smartenheten

Rask og effektiv USB-lading for smartenheten

USB-porten brukes ikke bare til å spille av musikk. Det smarte USB-strømstyringssystemet gjør at en 2 A-hurtiglading kan lade opp smartenheten raskt når musikkanlegget er i standbymodus.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

09/09/2018

Danmark

Danmark

Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT

God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2670 Mikromusiksystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2670 Mikromusiksystem

17/04/2018

Deutschland

Deutschland

Wie schon immer: Ein super Philips Design

Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2670 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2670 Mini-Stereoanlage

27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2670 Microchaîne

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2670 Microchaîne

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  • Tidlig tilgang til salg.
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