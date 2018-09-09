Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Hi-fi-stereolyd som passer i hjemmet ditt
Lytt til sangene fra smarttelefonen, stream musikkbiblioteket via Bluetooth og spill av MP3-CD-er på dette kompakte musikksystemet i én del fra Philips. Musikksystemet har også DAB+- og FM-funksjonalitet slik at du også kan lytte til radioprogrammene du liker best.
Bluetooth
med MULTIPAIR
DAB+
Når smartenheten har blitt koblet til én gang, kan Philips-musikkanlegget bli vekket fra standbymodus av smartenhetens Bluetooth-funksjon. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden, noe som gjør det raskt og enkelt å streame musikk, når som helst.
Kompakt design som passer alle steder og til alle livsstiler. Det kompakte apparatet har en stilig design og en størrelse som passer i alle rom.
USB-porten brukes ikke bare til å spille av musikk. Det smarte USB-strømstyringssystemet gjør at en 2 A-hurtiglading kan lade opp smartenheten raskt når musikkanlegget er i standbymodus.
4.5
av 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
BjarneBo
09/09/2018
Danmark
Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT
God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2670 Mikromusiksystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2670 Mikromusiksystem
Rubie
17/04/2018
Deutschland
Wie schon immer: Ein super Philips Design
Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2670 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2670 Mini-Stereoanlage
Feufeu80
27/02/2018
France
Satisfait
Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2670 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2670 Microchaîne