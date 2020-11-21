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Utgått
Mer kraft til musikken din
Gjenoppdag albumene du elsker. Dette elegante mikrosystemet gir deg 70 W fyldig lyd som gjør at du kan nyte alt fra klassiske CD-er til den nyeste spillelisten. Bassreflekshøyttalere forbedrer lyden med de dype og lave tonene.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
4.2
av 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Fordeler
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Ulemper
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2570 Mikromusiksystem
Bruksdato 2020-07-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2570 Mikromusiksystem
Bruksdato 2020-07-21
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2570 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2570 Mini-Stereoanlage
Meden
07/10/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Seht guter Klang
Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität
Fordeler
Gute Bedienung
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2570 Mini-Stereoanlage
Bruksdato 2020-06-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTB2570 Mini-Stereoanlage
Bruksdato 2020-06-07