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Utgått

Mikromusikkanlegg

BTB2570/12

4.2

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet

Mer kraft til musikken din

Gjenoppdag albumene du elsker. Dette elegante mikrosystemet gir deg 70 W fyldig lyd som gjør at du kan nyte alt fra klassiske CD-er til den nyeste spillelisten. Bassreflekshøyttalere forbedrer lyden med de dype og lave tonene.

Se alle fordeler

Mer kraft til musikken din

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

70 W maksimal utgangseffekt

USB. Umiddelbart koble til musikkenheter

Toveis bassreflekshøyttalere. Fyldige og kraftige lave toner

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

2
1

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Fordeler

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Ulemper

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2570 Mikromusiksystem

Bruksdato 2020-07-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2570 Mikromusiksystem

Bruksdato 2020-07-21

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2570 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2570 Mini-Stereoanlage

07/10/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Seht guter Klang

Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität

Fordeler

Gute Bedienung

Ulemper

Keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2570 Mini-Stereoanlage

Bruksdato 2020-06-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB2570 Mini-Stereoanlage

Bruksdato 2020-06-07

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