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  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
  • Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>

Beardtrimmer series 3000Skjeggtrimmer

BT3216/14

4.4
| (606) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Allsidig trimming raskt og enkelt!&lt;br>
Philips skjeggtrimmer i serie 3000 har et innovativt Lift & Trim-system som løfter opp hvert hårstrå til en optimal kuttestilling for jevn trimming på færre drag. Style en avslappet tredagersstubb, et kort skjegg eller lengre skjegg akkurat som du vil ha det!&lt;br>
Se alle fordeler

Lift & Trim-systemet kutter 30% raskere*<br>

Allsidig trimming raskt og enkelt!<br>

  • 0,5 mm presisjonsinnstillinger

  • Kniver i rustfritt stål

  • 60 min. trådløs bruk / 1 t lading

  • Med innovativt Lift & Trim-system

Med innovativt Lift & Trim-system

Med innovativt Lift & Trim-system

Trim skjeggstubben med Philips innovative Lift & Trim-system. Systemet gjør at trimmekammen løfter liggende skjeggstrå til optimal kuttestilling for perfekt og jevn trimming med et enkelt drag.

Få en perfekt og beskyttende trim

Få en perfekt og beskyttende trim

De selvslipende stålbladene på Philips 3000-skjeggtrimmeren holder seg like skarpe og effektive som på den første dagen, for å gi en perfekt, men likevel beskyttende trimming, gang på gang.

Hudvennlige blader for glatt hud

Hudvennlige blader for glatt hud

Bladene er utformet for å forhindre riper og irritasjon og har avrundede tupper for jevnere hudkontakt.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

606

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

22/08/2023

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Fordeler

Super maskine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

25/01/2026

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Fordeler

Inget att erinra

Ulemper

Inget att klaga på

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Lift & Trim-systemet kutter 30 % raskere* – sammenlignet med den foregående modellen fra Philips