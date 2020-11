Allsidig trimming raskt og enkelt!

Philips skjeggtrimmer i serie 3000 har et innovativt Lift & Trim-system som løfter opp hvert hårstrå til en optimal kuttestilling for jevn trimming på færre drag. Style en avslappet tredagersstubb, et kort skjegg eller lengre skjegg akkurat som du vil ha det! Se alle fordeler