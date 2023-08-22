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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
0,5 mm presisjonsinnstillinger
Kniver i rustfritt stål
60 min. trådløs bruk / 1 t lading
Med innovativt Lift & Trim-system
Trim skjeggstubben med Philips innovative Lift & Trim-system. Systemet gjør at trimmekammen løfter liggende skjeggstrå til optimal kuttestilling for perfekt og jevn trimming med et enkelt drag.
De selvslipende stålbladene på Philips 3000-skjeggtrimmeren holder seg like skarpe og effektive som på den første dagen, for å gi en perfekt, men likevel beskyttende trimming, gang på gang.
Bladene er utformet for å forhindre riper og irritasjon og har avrundede tupper for jevnere hudkontakt.
4.4
av 5
606
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Per Merrild
22/08/2023
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastisk maskine
Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.
Fordeler
Super maskine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
KIL12
25/01/2026
Sverige
Bekreftet kjøper
Trimmer
Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .
Fordeler
Inget att erinra
Ulemper
Inget att klaga på
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
DJLInsp
08/03/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
A great new beard trimmer
My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer
Lift & Trim-systemet kutter 30 % raskere* – sammenlignet med den foregående modellen fra Philips