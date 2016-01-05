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Utgått

BT2110 Micro music system

BT2110/10

4.3

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

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Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

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Anmeldelser

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4.3

av 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

3
2
1

05/01/2016

Nederland

Nederland

goed, gemakkelijk in gebruik

een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT2110 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT2110 Micromuzieksysteem

23/08/2014

France

France

bon prix, bon son

Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT2110 Microchaîne

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT2110 Microchaîne

05/02/2021

France

France

très bon produit

voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.

Fordeler

prends pas beaucoup de place

Ulemper

la télécommande

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT2110 Microchaîne

Bruksdato 2019-02-05

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT2110 Microchaîne

Bruksdato 2019-02-05

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