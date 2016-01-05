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Utgått
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.
Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
4.3
av 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
doffer
05/01/2016
Nederland
goed, gemakkelijk in gebruik
een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT2110 Micromuzieksysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT2110 Micromuzieksysteem
malendure
23/08/2014
France
bon prix, bon son
Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT2110 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT2110 Microchaîne
zboub.sauvage
05/02/2021
France
très bon produit
voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.
Fordeler
prends pas beaucoup de place
Ulemper
la télécommande
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT2110 Microchaîne
Bruksdato 2019-02-05
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT2110 Microchaîne
Bruksdato 2019-02-05