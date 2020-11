6x bedre rensing*. Klar på ett minutt.

Denne spesialutgaven inneholder en miniansiktsrens med roterende teknologi. Den er kompakt og enkel å bruke og er det perfekte tillegget til den daglige hudpleierutinen din, uansett hvor du er. 17 000 silkemyke børstehår fjerner urenheter forsiktig, slik at huden din føles ren og ser flott ut. Enheten er tøff mot urenheter, men så skånsom mot huden at du kan bruke den to ganger om dagen. Kompatibel med alle Philips VisaPure-børster, som er utformet for å passe til alle hudtyper og behov.