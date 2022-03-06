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Utgått
Tett barbering uten å skade huden
Bevegelig barberblad følger alle kurver
Trådløs, kan brukes i dusjen
Den flytende folien glir naturlig over konturene og kurvene og opprettholde tett kontakt med huden, slik at du får en jevn barbering.
Den runde trimmeren med perletupp foran og skjærefolie bak gjør at barbermaskinen glir lett over huden, og du unngår å få rifter og får en hudvennlig barbering.
Det ergonomiske håndtaket med S-form er enkelt å styre, slik at du har full kontroll og bedre rekkevidde med naturlige og presise bevegelser, over hele kroppen.
Priser
4.3
av 5
253
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Moneypenny16
06/03/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Satin Smooth
Bought few months ago and very pleased. Great design making it easy to hold when shaving different areas of the body. Shaver is quieter then expected and the quality of shave is very impressive. Not used in shower as a wet shaver but that is purely because I've never been one to shave in shower. Like the easy clean too so overall a great product whether new to shaving or need a solid shaver as a replacement.
Fordeler
Design making it easy to hold
Ulemper
None
Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Miai
05/05/2021
United Kingdom
Where Have You Been All My Life!
At last, a smooth shave on my sensitive skin. Easy to use and happy so far.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Barbie1744
22/04/2021
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Fantastic product ,I recommend
An amazing product, I highly recommend it. Easy to use, comfortable, quiet, removes all the hair thoroughly.
Fordeler
very good
Ulemper
yes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver