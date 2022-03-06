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  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>
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  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>

Utgått

SatinShave AdvancedGlatt hud raskt hver dag, med 3 tilbehør&lt;br>

BRL140/00

4.3
| (253) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

1 pris

Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud&lt;br>
Med Philips SatinShave Advanced får du glatte og hårfrie ben på et blunk! Det patenterte dekselet rundt skjæreelementet gjør at barberbladet ikke er i direkte kontakt med huden, slik at huden er beskyttet uten at det går ut over resultatet.
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Kompatible produkter
Essential

Essential
Bikinitrimmer

BRT383/15

Behagelig barbering uten røde prikker eller irritert hud<br>

  • Tett barbering uten å skade huden

  • Bevegelig barberblad følger alle kurver

  • Trådløs, kan brukes i dusjen

Flytende folie for jevn barbering

Flytende folie for jevn barbering

Den flytende folien glir naturlig over konturene og kurvene og opprettholde tett kontakt med huden, slik at du får en jevn barbering.

Trimmere med perletupp beskytter mot rifter

Trimmere med perletupp beskytter mot rifter

Den runde trimmeren med perletupp foran og skjærefolie bak gjør at barbermaskinen glir lett over huden, og du unngår å få rifter og får en hudvennlig barbering.

Den første epilatoren som har et håndtak med S-form

Den første epilatoren som har et håndtak med S-form

Det ergonomiske håndtaket med S-form er enkelt å styre, slik at du har full kontroll og bedre rekkevidde med naturlige og presise bevegelser, over hele kroppen.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612378

Anmeldelser

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4.3

av 5

253

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

2

06/03/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Satin Smooth

Bought few months ago and very pleased. Great design making it easy to hold when shaving different areas of the body. Shaver is quieter then expected and the quality of shave is very impressive. Not used in shower as a wet shaver but that is purely because I've never been one to shave in shower. Like the easy clean too so overall a great product whether new to shaving or need a solid shaver as a replacement.

Fordeler

Design making it easy to hold

Ulemper

None

Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

05/05/2021

United Kingdom

United Kingdom

Where Have You Been All My Life!

At last, a smooth shave on my sensitive skin. Easy to use and happy so far.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

22/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Fantastic product ,I recommend

An amazing product, I highly recommend it. Easy to use, comfortable, quiet, removes all the hair thoroughly.

Fordeler

very good

Ulemper

yes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver

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