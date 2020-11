Smart tilleggsutstyr som tilpasser programmer til alle kroppsområder

Kroppen din er unik. Og kroppens hud, kurver og konturer bør også behandles unikt. Lumea-tilbehøret for hele kroppen er formet slik at de passer perfekt til hver eneste kurve, og de tilpasser programmer som er skreddersydd for alle kroppsområdene dine. Behandlingsvinduene er utformet for å gi best mulig kontakt med huden slik at lyset ikke slipper unna, noe som gir deg effektive og skånsomme behandlinger selv på ømfintlige eller sensitive områder.