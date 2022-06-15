Etter flere år med tidkrevende og/eller smertefulle hårfjerningsmetoder var jeg veldig spent på å prøve denne! Har ingen erfaring med laser fra før, men har hørt mye bra om effekten av laserbehandling på klinikker og var spent på å se effekten. Ble veldig overrasket over hvor enkel den er å bruke. Laseren har 5 styrkegrader og scannefunksjonen gjorde det enkelt å velge rett styrkegrad. Det følger med to forskjellige laserhoder, en til kroppen og en til ansiktet med forskjellig størrelse som gjorde prosessen kjappere. Laseren avgir varme under behandling og opplevdes som avslappende og behagelig. Jeg har lys hud med mørke hår og normal hårvekst som vanligvis fjernes ca. hver 3 dag. Det trenger jeg ikke lengre! Målte resultatet i form av bilder 2 uker etter første behandling og ble overrasket over å allerede se effekt. Hårveksten var mer enn halvert i både mengde og lengde på hårene. Tok som anbefalt en ny behandling 14 dager etter første behandling og har latt håret gro mellom behandlingene for å kunne måle resultatet. 2 uker etter behandling nr. 2 tok jeg nye bilder og effekten var ENDA bedre. Gleder meg til å se resultatet etter flere behandlinger. Alt i alt et helt genialt produkt! Enkelt og smertefritt! Og man sparer mye tid og penger på å slippe å bruke andre hårfjerningsmetoder. Ikke minst er det er stort pluss at man kan utføre det hjemme!