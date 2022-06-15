Først og fremst veldig intuitivt å forstå hvordan den skal brukes, i tillegg er det god bruksanvisning. Det er to ulike "munnstykker", en for mindre området som ansikt og et litt større du kan bruke på resten av kroppen. Det skal brukes over tid før du får skikkelig resultat men jeg merket liten forskjell med en gang. Har testet under armen og langs bikinilinjen. Det er anbefalt å barbere seg først også bruke laseren 24 timer senere. Prøvde begge deler. Når hårene var lange kunne jeg se dem falle ut. Laseren har 5 nivåer hvor det er best å teste seg frem for hvilket nivå som passer for deg. Jeg merket selv at nivå 5 kunne svi litt mye. Laseren vil lyse bak når den er klar. Det følger med en vaskeklut. Den er ikke trådløs så du må ha den plugget i hele tiden, heldigvis er ledningen lang. Den er fort klar og kjøles ned raskt. Du får også en liten veske å ha alt i, veldig greit om du skal reise med den. Til nå har jeg noen området under armen som er mer hårfrie enn andre, tror det vil være enda bedre etterhvert som har bruker den. Merker det er mindre hår og det vokser saktere ut. Alle bildene av armhulen min er tatt etter bruk av laser og de er barbert 24 timer i forveien.