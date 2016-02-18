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Utgått
BRI863/00
Hårfri hud i opptil 8 uker
Unngå irritert hud
10 min behandlingstid for begge bena
Helkroppsløsning
Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i hjemmet. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle denne teknologien. I over 10 år har Philips gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser på IPL-teknologien med over 2000 kvinner.
Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Dette gjør at hårveksten gradvis reduseres. Hvis du gjentar behandlingen, blir huden din hårfri og silkemyk å ta på.
Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte. Hvis du vil forstørre dette bildet, klikker du på bildet i bildegalleriet øverst på denne siden
Priser
3.6
av 5
823
Anmeldelser
aknozama
18/02/2016
Norge
Bekreftet kjøper
Det fungerer for meg..
Jeg var veldig skeptisk, men jeg er lei av barbering...jeg har brukt denne produktet bare 3 ganger og jeg kan se at den fungerer for meg..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea Comfort SC1981/00 IPL hårfjerningssystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea Comfort SC1981/00 IPL hårfjerningssystem
Whagel
17/09/2017
Sverige
En lättanvänd produkt
Efter att ha listat ut hur produkten fungerar efter att ha läst instruktionerna noga kunde produkten användas smidigt! Den kräver inte mycket tid vid användning vilket är ett stort plus. Ett annat plus är den snygga designen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Carolinen
13/09/2017
Sverige
Lättanvänd och snygg design!
Är jättenöjd med produkten! Märker skillnad redan efter ett par veckor, hoppas på bättre resultat när jag använt den ett tag. Enkla instruktioner om hur den ska användas. Har mindre hårväxt nu!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
i motsetning til SC1981, SC1982, SC1983 og SC1984