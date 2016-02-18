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  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
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  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!

Utgått

Lumea EssentialIPL - langvarig hårfjerning for hele kroppen

BRI863/00

3.6
| (823) Anmeldelser

1 pris

Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!
Philips Lumea IPL Essential er en liten og brukervennlig IPL-løsning for ansikt ogh kropp. IPL (Intense Pulsed Light) reduserer hårveksten opptil 75 % allerede etter 4 behandlinger. For langvarig resultat bør behandlingen gjentas hver fjerde til åttende uke. Denne modellen har en sensor som tilpasser lysintensiteten etter din hudtone, for ekstra sikkerhet.
Se alle fordeler

Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!

  • Hårfri hud i opptil 8 uker

  • Unngå irritert hud

  • 10 min behandlingstid for begge bena

  • Helkroppsløsning

Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem

Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i hjemmet. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle denne teknologien. I over 10 år har Philips gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser på IPL-teknologien med over 2000 kvinner.

Gled deg over glatt hud hver dag

Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Dette gjør at hårveksten gradvis reduseres. Hvis du gjentar behandlingen, blir huden din hårfri og silkemyk å ta på.

Effektiv uten problemer

Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte. Hvis du vil forstørre dette bildet, klikker du på bildet i bildegalleriet øverst på denne siden

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

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3.6

av 5

823

Anmeldelser

18/02/2016

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Det fungerer for meg..

Jeg var veldig skeptisk, men jeg er lei av barbering...jeg har brukt denne produktet bare 3 ganger og jeg kan se at den fungerer for meg..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Comfort SC1981/00 IPL hårfjerningssystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Comfort SC1981/00 IPL hårfjerningssystem

17/09/2017

Sverige

Sverige

En lättanvänd produkt

Efter att ha listat ut hur produkten fungerar efter att ha läst instruktionerna noga kunde produkten användas smidigt! Den kräver inte mycket tid vid användning vilket är ett stort plus. Ett annat plus är den snygga designen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

13/09/2017

Sverige

Sverige

Lättanvänd och snygg design!

Är jättenöjd med produkten! Märker skillnad redan efter ett par veckor, hoppas på bättre resultat när jag använt den ett tag. Enkla instruktioner om hur den ska användas. Har mindre hårväxt nu!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. i motsetning til SC1981, SC1982, SC1983 og SC1984