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  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
  • Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene

Utgått

Satinelle AdvancedEpilator til våt og tørr bruk

BRE635/00

3.9
| (635) Anmeldelser

1 pris

Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene
Philips Satinelle Advanced epilator er laget for å gi en ekstra rask og effektiv behandling. De keramiske pinsettplatene fanger opp de tynneste hårstråene og fjerner håret fra roten. Epilatoren kan brukes i dusjen, og med det ergonomiske håndtaket får du et perfekt grep. Det brede epileringshodet dekker større områder per drag og gir en rask og skånsom hårfjerning. Satinelle Advanced fjerner effektivt håret fra roten med opp til 4 uker hårfri hud. Den kommer med fem tilbehør: barberhode og trimmekam, skinstretcher, tilbehør for ansikt og følsomme områder, og epileringshode.
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Kommer med fem tilbehør

Effektiv og rask epilering fanger også opp de tynneste hårstråene

  • For ben, kropp og ansikt

  • Keramikkplater fanger opp tynne hårstrå

  • Kan brukes i dusjen

  • Over 5 tilbehør

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene

Epilatorhodet er helt unikt ettersom det har blitt laget med en strukturert keramisk overflate som skånsomt griper tak i selv de fineste hårstråene, også de som er fire ganger kortere, enn med voks. Nå har det en raskere skiverotasjon enn noensinne (2200 o/min), noe som gjør det til vår raskeste hårfjerner.

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode

Hodet på vår Satinelle Advanced epilator er ekstra bredt for at du skal kunne dekke så stort område som mulig med bare ett drag. Du slipper å behandle samme område flere ganger ettersom epilatoren fanger opp alle hårstrå med bare ett drag.

Ergonomisk designet epilator for både våt- og tørrepilering

Epilatorens S-formede håndtak er ergonomisk oppbygd for å gi et gripevennlig tak. Designet gjør epilatoren enkel å bruke og holde i, spesielt ved bruk på kroppsdeler det er vanskelig å nå fram til.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612378

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.9

av 5

635

Anmeldelser

12/09/2020

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

En omvendelse

Det var en sjokkerende og ganske smertefull opplevelse å bruke epilatoren første gang, men effektiv er den! Etterfølgende sitter hårene løsere og kommer lettere ut, men andre knekker og derfor er det best å bruke maskinen jevnlig noen ganger i uken. Jeg anbefaler å bruke den på tørr hud eller i dusjen, for å den skal gli best. Den er ikke så lett å få til med tilbehøret som skal minske overflaten, men barberhodet er supert. Anbefales til de med høy smerteterskel, som ikke vil bruke voks, men ønsker å slippe barbering så ofte.

Fordeler

Myk hud lenge etterpå

Ulemper

Må passes med rett hårlengde for å øke effekten og minske smerte

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator til våt og tørr bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator til våt og tørr bruk

26/01/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Effektiv epilering

Veldig bra produkt. Epilerer raskt og effektivt. Barber delen er også veldig bra... liker at det er lys så man ser godt arbeidsområdet. Eneste minus er de delene som skal avgrense området når man epilerer, jeg synes ikke de fungerer, løsner lett og synes ikke epileringen blir god...får ikke fatt i hårene...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE640/00 Effektiv hårfjerning fra roten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE640/00 Effektiv hårfjerning fra roten

30/05/2018

Sverige

Sverige

Supernöjd

Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

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