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Utgått
BRE635/00
For ben, kropp og ansikt
Keramikkplater fanger opp tynne hårstrå
Kan brukes i dusjen
Over 5 tilbehør
Epilatorhodet er helt unikt ettersom det har blitt laget med en strukturert keramisk overflate som skånsomt griper tak i selv de fineste hårstråene, også de som er fire ganger kortere, enn med voks. Nå har det en raskere skiverotasjon enn noensinne (2200 o/min), noe som gjør det til vår raskeste hårfjerner.
Hodet på vår Satinelle Advanced epilator er ekstra bredt for at du skal kunne dekke så stort område som mulig med bare ett drag. Du slipper å behandle samme område flere ganger ettersom epilatoren fanger opp alle hårstrå med bare ett drag.
Epilatorens S-formede håndtak er ergonomisk oppbygd for å gi et gripevennlig tak. Designet gjør epilatoren enkel å bruke og holde i, spesielt ved bruk på kroppsdeler det er vanskelig å nå fram til.
Priser
3.9
av 5
635
Anmeldelser
Tigermis
12/09/2020
Norge
Bekreftet kjøper
En omvendelse
Det var en sjokkerende og ganske smertefull opplevelse å bruke epilatoren første gang, men effektiv er den! Etterfølgende sitter hårene løsere og kommer lettere ut, men andre knekker og derfor er det best å bruke maskinen jevnlig noen ganger i uken. Jeg anbefaler å bruke den på tørr hud eller i dusjen, for å den skal gli best. Den er ikke så lett å få til med tilbehøret som skal minske overflaten, men barberhodet er supert. Anbefales til de med høy smerteterskel, som ikke vil bruke voks, men ønsker å slippe barbering så ofte.
Fordeler
Myk hud lenge etterpå
Ulemper
Må passes med rett hårlengde for å øke effekten og minske smerte
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator til våt og tørr bruk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator til våt og tørr bruk
Furby
26/01/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Effektiv epilering
Veldig bra produkt. Epilerer raskt og effektivt. Barber delen er også veldig bra... liker at det er lys så man ser godt arbeidsområdet. Eneste minus er de delene som skal avgrense området når man epilerer, jeg synes ikke de fungerer, løsner lett og synes ikke epileringen blir god...får ikke fatt i hårene...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE640/00 Effektiv hårfjerning fra roten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE640/00 Effektiv hårfjerning fra roten
NG87
30/05/2018
Sverige
Supernöjd
Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering