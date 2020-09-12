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  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå
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  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå

Utgått

Satinelle AdvancedEffektiv hårfjerning fra roten

BRE620/00

3.9
| (635) Anmeldelser

1 pris

Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå
Philips Satinelle fjerner effektivt uønsket hårvekst fra roten, både i ansiktet og på kroppen. Det ekstra brede epileringshodet har keramiske pinsettplater med mikroriller som også fanger opp fine, korte hår (0,5 mm). Det S-formede håndtaket gir perfekt grep, også når du bruker epilatoren i dusjen. Med Philips Satinelle får du siste nytt innen epilering i luksusutførelse. Satinelle Advanced BRE620 har tre tilbehør for tilpasset kroppspleie, bl.a. et tilbehør for mer skånsom epilering samt barberhode og trimmekam.
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To typer hårfjerning

Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå

  • Fjerner også korte, fine hårstrå

  • Markedets bredeste epilatorhode, 42 mm

  • Trådløs, kan også brukes i dusjen

  • 3 ekstra tilbehør

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene

Epilatorhodet er helt unikt ettersom det har blitt laget med en strukturert keramisk overflate som skånsomt griper tak i selv de fineste hårstråene, også de som er fire ganger kortere, enn med voks. Nå har det en raskere skiverotasjon enn noensinne (2200 o/min), noe som gjør det til vår raskeste hårfjerner.

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode dekker mer hud med hvert strøk for raskere hårfjerning.

Den første epilatoren som har et håndtak med S-form

Det ergonomiske håndtaket med S-form er enkelt å styre, slik at du har full kontroll og bedre rekkevidde med naturlige og presise bevegelser, over hele kroppen.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612378

Anmeldelser

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3.9

av 5

635

Anmeldelser

12/09/2020

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

En omvendelse

Det var en sjokkerende og ganske smertefull opplevelse å bruke epilatoren første gang, men effektiv er den! Etterfølgende sitter hårene løsere og kommer lettere ut, men andre knekker og derfor er det best å bruke maskinen jevnlig noen ganger i uken. Jeg anbefaler å bruke den på tørr hud eller i dusjen, for å den skal gli best. Den er ikke så lett å få til med tilbehøret som skal minske overflaten, men barberhodet er supert. Anbefales til de med høy smerteterskel, som ikke vil bruke voks, men ønsker å slippe barbering så ofte.

Fordeler

Myk hud lenge etterpå

Ulemper

Må passes med rett hårlengde for å øke effekten og minske smerte

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator til våt og tørr bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator til våt og tørr bruk

26/01/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Effektiv epilering

Veldig bra produkt. Epilerer raskt og effektivt. Barber delen er også veldig bra... liker at det er lys så man ser godt arbeidsområdet. Eneste minus er de delene som skal avgrense området når man epilerer, jeg synes ikke de fungerer, løsner lett og synes ikke epileringen blir god...får ikke fatt i hårene...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE640/00 Effektiv hårfjerning fra roten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE640/00 Effektiv hårfjerning fra roten

30/05/2018

Sverige

Sverige

Supernöjd

Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

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