Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå

Philips Satinelle fjerner effektivt uønsket hårvekst fra roten, både i ansiktet og på kroppen. Det ekstra brede epileringshodet har keramiske pinsettplater med mikroriller som også fanger opp fine, korte hår (0,5 mm). Det S-formede håndtaket gir perfekt grep, også når du bruker epilatoren i dusjen. Med Philips Satinelle får du siste nytt innen epilering i luksusutførelse. Satinelle Advanced BRE620 har tre tilbehør for tilpasset kroppspleie, bl.a. et tilbehør for mer skånsom epilering samt barberhode og trimmekam. Se alle fordeler