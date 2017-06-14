ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
  • Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>

Utgått

Satinelle AdvancedEffektiv hårfjerning fra roten&lt;br>

BRE610/00

4
| (60) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet

1 pris

Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå&lt;br>
Philips Satinelle fjerner effektivt uønsket hårvekst fra roten, både i ansiktet og på kroppen. Det ekstra brede epileringshodet har keramiske pinsettplater med mikroriller som også fanger opp fine, korte hår (0,5 mm). Det S-formede håndtaket gir perfekt grep, også når du bruker epilatoren i dusjen. Med Philips Satinelle får du siste nytt innen epilering i luksusutførelse. Satinelle Advanced BRE610 omfatter et tilbehør for skånsom epilering&lt;br>
Se alle fordeler

Enkel å styre for langvarige resultater

Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå<br>

  • Fjerner også korte, fine hårstrå

  • Markedets bredeste epilatorhode, 42 mm

  • Trådløs, kan også brukes i dusjen

  • 1 ekstra tilbehør

Håndtak med S-form for enkel manøvrering på alle kroppsdeler

Det ergonomiske håndtaket er enkelt å holde i og styre for maksimal kontroll og optimal tilgjengelighet på alle kroppsdeler.

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene

Epilatorhodet er helt unikt og konstruert av et grovt keramisk materiale som griper tak i hårstråene, slik at selv fine hårstrå ikke slipper unna.

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode dekker mer hud med hvert strøk for raskere hårfjerning.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612378

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

60

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

14/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Does exactly what is says on the tin

[Employee of philipsglobal] Firm grip, ease of use and I love the fact that I can use it in the shower! I also find the light useful - it really helps me to see all those stubborn short hairs :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

15/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

15/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.