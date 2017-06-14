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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Fjerner også korte, fine hårstrå
Markedets bredeste epilatorhode, 42 mm
Trådløs, kan også brukes i dusjen
1 ekstra tilbehør
Det ergonomiske håndtaket er enkelt å holde i og styre for maksimal kontroll og optimal tilgjengelighet på alle kroppsdeler.
Epilatorhodet er helt unikt og konstruert av et grovt keramisk materiale som griper tak i hårstråene, slik at selv fine hårstrå ikke slipper unna.
Ekstra bredt epilatorhode dekker mer hud med hvert strøk for raskere hårfjerning.
Priser
4.0
av 5
60
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
LarisaD
14/06/2017
United Kingdom
Does exactly what is says on the tin
[Employee of philipsglobal] Firm grip, ease of use and I love the fact that I can use it in the shower! I also find the light useful - it really helps me to see all those stubborn short hairs :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
haos203
15/05/2017
United Kingdom
Great Product
[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
mols91
15/05/2017
United Kingdom
Great Product
[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator