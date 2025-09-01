Søkeord

    Skånsom og glatt

      Epilator Series 4000 Epilator med ledning

      BRE257/00

      Totalvurdering / 5
      Skånsom og glatt

      Oppdag hårfjerning som varer og er skånsom mot huden, og få glatt hud i opptil 28 dager. Vi skjønner at epilering kan være skummelt. Men det blir mindre vondt ved jevnlig bruk!*

      Epilator Series 4000
      Epilator Series 4000

      Epilator med ledning

      Skånsom og glatt

      Skånsom mot deg og huden din

      • For kropp og bikinilinje
      • Med LED-lampe
      • + 4 tilbehør
      • Epiler, barber og trim
      Opptil 4 uker med glatt hud

      Opptil 4 uker med glatt hud

      Kjenn den gode følelsen av glatt hud i lang tid. Med denne epilatoren kan du slippe hårfjerningsrutiner i opptil 4 uker.

      Enkel epilering

      Enkel epilering

      Glatt og enkelt med denne søte epilatoren, som fanger opp like korte hår som ved voksing. I tillegg slipper du å oppsøke en salong, og du slipper også alt sølet.

      Vedvarende glatt hud

      Vedvarende glatt hud

      Denne epilatoren skal ha minst mulig miljøpåvirkning, med papirbasert emballasje, ingen batterier og et håndtak laget av 50 % resirkulerte materialer.

      Kom i gang med epileringen med massasjehodet

      Kom i gang med epileringen med massasjehodet

      Massasjehodet er perfekt for nybegynnere, slik at de blir vant til epileringen. Det er også laget for å gjøre epileringen mer behagelig.

      Fjern dem alle

      Fjern dem alle

      LED-lampen hjelper deg med å finne de fineste hårene, slik at ingen slipper unna!

      Kan justeres til ditt komfortnivå

      Kan justeres til ditt komfortnivå

      Tilpass epileringen med de to hastighetsinnstillingene, slik at du får bedre kontroll over hastigheten og intensiteten på hårfjerningen. Fjern håret på begge leggene på så lite som 10 minutter.

      Et perfekt startsett

      Et perfekt startsett

      Glatt hud starter her. Forhåndstrim lengre hår med kammen for å få bedre hudkomfort. Epiler ønskede områder, og klikk på massasjehodet for å få en mer skånsom epilering. Bruk skjærehodet til trimming, og når du er på reise, kan du bare legge epilatoren tilbake i vesken.

      Epiler når og hvor som helst

      Epiler når og hvor som helst

      Epilatoren passer i håndflaten og har et antiskligrep som gjør den like brukervennlig som den er fin å se på. Enten det er på hylla eller på reise.

      Trimmerhode for bikinilinjen for intime områder

      Trimmerhode for bikinilinjen for intime områder

      Selvtilliten kommer automatisk med vårt trimmerhode for bikinilinjen, utviklet for de mest intime områdene.

      Trim underarmene med barbermaskinen

      Trim underarmene med barbermaskinen

      Trim enhver del av kroppen med skjærehodet. Gjør det på din måte.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tilbehør

        Veske
        Ja
        Rengjøringsbørste
        Ja
        Massasjehode
        Ja
        Skjærehode med kam
        Ja
        Trimmerhode med kam for bikinilinjen
        Ja

      • Formgivning

        Håndtak
        Antiskligrep

      • Funksjoner

        To hastighetsinnstillinger
        Ja
        Med ledning
        Ja

      • Service

        To års garanti
        Ja

      • Brukervennlighet

        Vaskbart epileringshode
        Ja
        LED-lampe
        Ja

      • Ytelse

        Epileringssystem
        Effektivt epileringssystem

      Hva er i esken?

      Andre artikler i boksen

      • Massasjehode
      • Skjærehode med kam
      • Trimmerhode med kam for bikinilinjen
      • Veske
      • Rengjøringsbørste

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      • 87 % er enige, iHUT Netherlands, n=28, 2024.

