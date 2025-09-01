Et perfekt startsett

Glatt hud starter her. Forhåndstrim lengre hår med kammen for å få bedre hudkomfort. Epiler ønskede områder, og klikk på massasjehodet for å få en mer skånsom epilering. Bruk skjærehodet til trimming, og når du er på reise, kan du bare legge epilatoren tilbake i vesken.