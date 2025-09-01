Andre artikler i boksen
- Massasjehode
- Skjærehode med kam
- Rengjøringsbørste
Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
BRE237/00
Skånsom hårfjerning
Oppdag hårfjerning som varer og er skånsom mot huden, og få glatt hud i opptil 28 dager. Vi skjønner at epilering kan være skummelt. Men det blir mindre vondt ved jevnlig bruk!*Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Epilator med ledning
total
recurring payment
Kjenn den gode følelsen av glatt hud i lang tid. Med denne epilatoren kan du slippe hårfjerningsrutiner i opptil 4 uker.
Glatt og enkelt med denne søte epilatoren, som fanger opp like korte hår som ved voksing. I tillegg slipper du å oppsøke en salong, og du slipper også alt sølet.
Denne epilatoren skal ha minst mulig miljøpåvirkning, med papirbasert emballasje, ingen batterier og et håndtak laget av 50 % resirkulerte materialer.
Massasjehodet er perfekt for nybegynnere, slik at de blir vant til epileringen. Det er også laget for å gjøre epileringen mer behagelig.
Epilatoren passer i håndflaten og har et antiskligrep som gjør den like brukervennlig som den er fin å se på. Enten det er på hylla eller på reise.
Trim enhver del av kroppen med skjærehodet. Gjør det på din måte.
Tilbehør
Formgivning
Funksjoner
Service
Brukervennlighet
Ytelse
Ser du etter ekstra tilbehør? Vis deler og tilbehør
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.