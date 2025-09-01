Andre artikler i boksen
BRE229/00
Skånsom og glatt
Oppdag hårfjerning som varer og er skånsom mot huden, og få glatt hud i opptil 28 dager. Vi skjønner at epilering kan være skummelt. Men det blir mindre vondt ved jevnlig bruk!*Se alle fordeler
Epilator med ledning
Kjenn den gode følelsen av glatt hud i lang tid. Med denne epilatoren kan du slippe hårfjerningsrutiner i opptil 4 uker.
Glatt og enkelt med denne søte epilatoren, som fanger opp like korte hår som ved voksing. I tillegg slipper du å oppsøke en salong, og du slipper også alt sølet.
Denne epilatoren skal ha minst mulig miljøpåvirkning, med papirbasert emballasje, ingen batterier og et håndtak laget av 50 % resirkulerte materialer.
Glatt hud starter her. Koble til, epiler og kjør. Fjern håret på begge leggene på så lite som 10 minutter.
Epilatoren passer i håndflaten og har et antiskligrep som gjør den like brukervennlig som den er fin å se på. Enten det er på hylla eller på reise.
